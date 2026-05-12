Máximos de casi dos años: volaron los precios del trigo porque Estados Unidos tendrá la peor cosecha en 54 años

Los precios del trigo en el mercado internacional volaron hoy luego de que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) estimara en su informe de balances que la cosecha del cereal en ese país se ubicará en el nivel más bajo desde 1972/1973. Las cotizaciones tocaron máximos en casi dos años. Se trata de un dato importante mientras en la Argentina está abierto el calendario para la siembra del cultivo.

"La difusión de los nuevos balances del USDA catapultaron los precios del trigo. En la rueda CME [Bolsa de Chicago] desencadenó ganancias que excedieron los US$16,50 por tonelada, con valores que cerraron en máximos de casi dos años. El USDA dio a conocer su proyección de cosecha estadounidense 2026/27 que se situó un 10% por debajo del consenso de los privados, al determinarse en 42,49 millones de toneladas", expresó Eugenio Irazuegui, analista de la firma Zeni.

Agregó: “Si se termina concretando, sería el volumen más bajo desde la campaña 1972/73. Pese a las recientes precipitaciones ocurridas en el centro–este del país, no han sido suficientes para morigerar el deterioro ocasionado por las deficiencias hídricas, especialmente en Estados como Kansas y Oklahoma".

En la Bolsa de Chicago, la posición julio subió US$16,53, a 249,46 dólares por tonelada. El contrato septiembre, en tanto, aumentó US$15,71, a 254,06 dólares por tonelada. En tanto, en el mercado de Kansas se incrementó US$16,53 para la posición julio y US$16,53 en el contrato septiembre. Los ajustes quedaron en 268,66 y 272,70 dólares por tonelada, respectivamente.

En su reporte de cierre del mercado, la corredora Granar, señaló: "Con fuertes subas cerró el trigo en las plazas estadounidenses –buena parte de los contratos en límite de alza–, luego de que el USDA proyectó hoy la cosecha más baja en Estados Unidos desde los 42,08 millones de toneladas del ciclo 1972/1973. En efecto, en su reporte mensual el organismo estimó la producción en 42,49 millones de toneladas, lejos de los 54,01 millones de la campaña anterior y de los 47,11 millones previstos en promedio por los privados. Esta situación es consecuencia de un área sembrada que se prevé como la más chica desde 1919 y del muy mal estado de los trigos de invierno, tal como lo viene relevando lunes tras lunes el USDA en su trabajo sobre cultivos".

Después precisó: “Justamente, por esos dos motivos citados, el mercado esperaba una importante caída del volumen de la nueva cosecha estadounidense de trigo, pero nunca de la dimensión que marcó el USDA. En su trabajo el organismo ponderó un rinde promedio de 31,94 quintales por hectárea, que resulta un 10,88% menor que los 35,84 quintales obtenidos en el ciclo que finaliza a fin de mes”.

En la Bolsa de Kansas el cereal sumó más de 16 dólares por tonelada Archivo

Para Germán Iturriza, consultor, el dato más importante es que, con el deterioro que muestra el trigo de invierno en Estados Unidos, con apenas un 28% en condición buena/excelente, la producción de esta campaña podría ser la más baja desde 1972, como se mencionó. “Es un dato muy fuerte”, dijo.

Iturriza agregó que para la campaña 2026/27 se proyecta una baja de cuatro millones de toneladas en los stocks mundiales, con recortes para Estados Unidos, la Unión Europea, la Argentina y Australia. “Son ajustes relativamente moderados en cada caso, pero el USDA proyecta un precio promedio de US$240, lo que implica una mejora importante respecto de los valores que veníamos viendo. Pasamos de precios bajos a niveles más intermedios en términos históricos”, indicó.

Bruno Todone, analista de Granos de AZ-Group, explicó que, en términos globales, se proyectó una disminución de la producción versus la campaña anterior de casi un 3% mientras el consumo total prácticamente se mantiene, con lo cual van a disminuir los stocks globales.

Bruno Todone, analista del mercado de granos de AZ Group Gentileza

“Para la Argentina estimó un 25% menos de producción [la última cosecha fue récord con 29,5 millones de toneladas, según la Bolsa de Comercio de Rosario], para Australia 17% menos, para Canadá un 12,5% menos, para Estados Unidos un 21% menos, para Kazajistán un 22% menos, para Rusia un 5% menos, para Ucrania un 4,6% menos. Con lo cual, todos esos actores que son importantes por el lado de la oferta disminuyen considerablemente su oferta, lo que ajusta mucho el cuadro de oferta y demanda global. Además, se le suma que Estados Unidos tiene más del 70% del área de trigo con algún grado de sequía”, expresó.