Economía realizará mañana otro canje de deuda en pesos atada al dólar

El Gobierno llevará adelante mañana un nuevo canje de deuda de bonos emitidos en su momento con ajuste de capital por la evolución del dólar oficial, operaciones que realiza -según afirmó- para facilitar el rollover de este tipo de títulos, extender marginalmente plazos (en este caso, por apenas dos meses) y reducir distorsiones en el mercado cambiario oficial.

Se tratará de la tercera operación consecutiva de este tipo en lo que va del año y deriva de las sostenidas emisiones de instrumentos dollar-linked que realizara durante el último período preelectoral, para tratar de evitar que el apetito dolarizador de individuos y empresas tensione aún más la plaza cambiaria local.

Es decir, puede considerarse como un “rezago” más de aquel proceso dolarizador que llegó a involucrar a la mitad de la Base Monetaria (BM) y no produjo eventos disruptivos por la asistencia del Tesoro de los Estados Unidos.

LLAMADO A CONVERSIÓN MECON



Realizará el miércoles 18/02/2026 operación de conversión de LELINK D27F6 por LELINK D30A6, con liquidación T+3 (lunes 23/02/2026).



Es operación similar a las dos realizadas en ene-26, previas a los vencimientos de las D16E6 y las D30E6. https://t.co/CdUHmxIiIP — Federico García Martínez (@fegarciam) February 12, 2026

Vale recordar al respecto que ya hubo dos conversiones similares durante enero para activar postergaciones por 15 días y por un mes (la opción más elegida en el marco de una canasta) y hasta cinco meses, en cada caso.

En la última, llevada adelante el 22 de enero último, se había adjudicado el equivalente a US$2266 millones del papel por vencer en 10 días, compromiso que ahora se busca volver a reprogramar sin provocar tensiones, dada la calma cambiaria vigente y el menor apetito por tomar este tipo de coberturas.

“Este es ya el tercer canje de deuda ofrecido en lo que va de este año para instrumentos dollar-linked, apenas días antes de la próxima licitación que ya estaba programada y del vencimiento de estos instrumentos”, hicieron notar desde Max Capital.

En esta oportunidad busca reconvertir los títulos dollar-linked por vencer a fines de mes (Lelink D27F6) por un papel similar que caducará a fines de abril de 2026 (Lelink D30A6).

En el llamado a licitación, el Ministerio de Economía detalló que la recepción de las ofertas comenzará mañana miércoles a las 11.30 y finalizará a las 15. El proceso se llevará adelante mediante un pliego competitivo único en el que los participantes deberán indicar el monto nominal en dólares y el precio ofrecido por cada valor nominal de US$1000 del nuevo instrumento. En tanto, la liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el lunes 23 de febrero.

La iniciativa, como se dijo, busca trasladar el compromiso de pago de fin del presente mes al 30 de abril ofreciendo mantener la cobertura frente a variaciones del tipo de cambio. “Es una estrategia que apunta a suavizar el perfil de vencimientos y reducir presiones cambiarias en el corto plazo”, observaron al respecto desde Criteria.