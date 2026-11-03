Economistas advierten que es preciso pasar a una nueva etapa para recuperar la actividad

CÓRDOBA.- La estabilización de las variables macroeconómicas no tiene el correlato que los empresarios pyme esperaban en buena parte de la economía. Pero la suspensión de embargos por parte de ARCA hasta mayo anunciada por el ministro Luis Caputo fue, por supuesto, bien recibida.

El primero fue uno de los temas centrales del IV Fórum Pyme, realizado este martes en Córdoba, con la participación de empresarios y economistas.

El economista Carlos Melconian puso el foco en la dimensión social y productiva de la transición económica. Insistió en que existe un segmento equivalente al 40% del PBI que emplea entre ocho y diez millones de personas y que todavía opera muy por debajo de sus niveles de actividad.

En contraste, las actividades que hoy muestran mayor dinamismo son alrededor del 15% del país y ocupan a unas 500.000 personas.

“No podemos depender de un paper de un ministro del gabinete que dice que en 2050 cuatro millones de personas del conurbano se van a trasladar a los lugares donde hay minerales raros y energía y se cambia el chip y se produce una reconversión de la matriz productiva de Argentina, porque en 2050 estamos todos muertos”, ironizó. La referencia es a lo que suele repetir el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

En diálogo con LA NACIÓN, consideró que el proceso de destrucción de actividad pudo haber llegado a un techo, sostuvo que el ajuste ya cumplió una parte de su función y que ahora hace falta otra orientación. “Creo que patear el hormiguero con lo anterior fue una necesidad, pero llegó hasta ahí. Y creo que hay que cambiar la motosierra por la batuta. Acá empieza a faltar un orquestador más que un topo”, añadió.

Cuestionó la rigidez con la que el Gobierno comunica su política económica. A su entender, la insistencia en que no habrá cambios terminó convirtiéndose en una señal negativa para quienes esperan una recuperación. “Creí que me iba a decir ‘me siento mal porque hago desarreglo, voy a ver cómo empiezo a corregir este tema’. No fue así”, graficó.

Martín Redrado ratificó que la recuperación requiere una estrategia más amplia que la estabilización fiscal. Destacó el equilibrio de las cuentas públicas, pero indicó que hay incertidumbre cambiaria, dudas por los vaivenes monetarios y por la ausencia de una política financiera permanente.

Para el expresidente del Banco Central (BCRA), esos factores inciden en la pérdida desde hace un año y medio de puestos formales. Reiteró la necesidad de cinco transformaciones con leyes que las plasmen: impositiva, de infraestructura, federal, exportadora y monetaria. El desafío es impulsar simultáneamente el consumo, la inversión y las exportaciones.

“La situación de las pymes hoy es sumamente compleja. Tenemos, en general, una caída del 5% interanual a nivel nacional”, advirtió Marcos Roffé, presidente de la Cámara Argentina de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MPM), organizadora del encuentro. Precisó que ARCA embargó al 15% de las empresas, una proporción que llega al 18% entre las microempresas, mientras que el 10% de las firmas que tienen crédito se encuentra en mora.

Roffé apuntó que “hay dos andariveles dentro de esta economía”. De un lado, el sector agropecuario, los combustibles, la minería y la energía, actividades que, según describió, crecen por encima del 4%. Del otro, ubicó a los sectores que concentran buena parte del empleo urbano: el comercio cae 3,5%, la industria retrocede 3,2% y la construcción, 2,5%.

“La problemática para las pymes es que los sectores que caen son los de mano de obra intensiva”, explicó.

En el Fórum, en 2018, Javier Milei —por entonces panelista de economía— causó un revuelo entre los empresarios participantes que le pedían fotos y autógrafos de su libro. La idea del encuentro es que las propuestas y demandas se plasmen en un documento denominado “La Voz Pyme”, que será presentado a empresarios y autoridades. También disertaron el tecnólogo Santiago Bilinkis, el consultor Guillermo Oliveto, el analista financiero Carlos Melconian y el politólogo Andrés Malamud.