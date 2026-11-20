Edenor aclaró que todavía no asumió el control de Metrogas ni participa de su gestión operativa , luego del hecho fatal el pasado viernes en las instalaciones de una red de distribución de gas natural en Remedios de Escalada.

En un comunicado, la distribuidora eléctrica precisó: “Edenor informa que la operación de compraventa por la cual YPF S.A. transferirá a Edenor su participación en Metrogas S.A. aún no se ha concretado”.

“En consecuencia, Edenor no ha tomado el control de Metrogas S.A. ni participa en su administración, gestión u operación, que continúan a cargo de sus actuales autoridades”, precisaron. “Edenor lamenta el fallecimiento de dos personas y expresa sus condolencias a sus familias, así como su acompañamiento a los heridos”, concluyó el texto.

El traspaso accionario, aún pendiente

El comunicado de Edenor se da durante el cambio de manos de la mayor distribuidora de gas natural del país. La operación involucra la salida de YPF del capital accionario de Metrogas, un activo que la petrolera bajo control estatal busca desinvertir por estrategia de focalización en el negocio de hidrocarburos no convencionales.

Tras una compulsa conducida por el banco Citi —en la que también compitieron Central Puerto (junto con Ecogas), MSU, Grupo Pierri y Litoral Gas—, la petrolera aceptó la oferta de US$780 millones presentada por Edenor para quedarse con su participación del 70%.

La operación de la red de distribución de gas continúa bajo las actuales autoridades de Metrogas Archivo

La distribuidora eléctrica, integrada por los empresarios José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, sumará ese bloque al 9,23% que Manzano ya posee a través de Integra Gas Distribution y deberá lanzar luego una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones.

Hasta que se completen las instancias formales para perfeccionar la compraventa, tanto la conducción corporativa como la operación diaria de la red de distribución continúan bajo la órbita de las actuales autoridades de Metrogas.

La explosión

El hecho ocurrió el viernes 13 a las 9.45, cuando una máquina tuneladora de una empresa contratista de Metrogas dañó un caño de media presión. La fuga desencadenó un incendio y una posterior explosión.

Según Defensa Civil, 21 personas fueron trasladadas a centros de salud; la distribuidora informó que el escape fue controlado y el fuego extinguido durante la madrugada del sábado.

El siniestro dejó hasta el momento dos víctimas fatales, mientras que otros cuatro trabajadores continúan hospitalizados en grave estado. En paralelo, se aguardan resultados de ADN para confirmar si el cuerpo hallado sin vida tras la explosión corresponde a Marcelo García, un operario de 47 años desaparecido desde el día del episodio.

Una de las víctimas era un operario que permanecía internado en grave estado en una clínica porteña

La investigación judicial avanza bajo la carátula de “incendio o estrago culposo seguido de muerte”, para determinar las causas y eventuales responsabilidades.

Mientras Metrogas y el municipio restablecen el suministro, la compañía defendió el “profesionalismo” de sus operarios y aseguró que trabajan bajo protocolos de seguridad. En paralelo, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRE) inició peritajes y le requirió información detallada sobre el hecho a la distribuidora.