Tras la ola de protestas de los vecinos de Remedios de Escalada a Metrogas, trabajadores de la compañía denunciaron que recibieron malos tratos de algunos residentes de la localidad del partido bonaerense de Lanús que les impidieron continuar con las tareas correspondientes. Desde Metrogas aseguraron que los operarios son personas con “experiencia, conocimiento y compromiso” y solicitaron a la comunidad que “valore” su trabajo.

“Detrás de cada uniforme hay una persona que está haciendo sus tareas con responsabilidad y compromiso para cuidar de todos”, expresaron.

La explosión ocurrió el viernes pasado en Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, cuando una máquina que operaba en el lugar rompió una de las tuberías de la red de distribución, lo que provocó un incendio. Producto del incidente, murió una persona y más de 30 resultaron heridas. Además, se registraron locales destruidos por el incidente.

Manifestación de vecinos tras la explosión en Remedios de Escalada Gonzalo Colini

Este lunes comenzó el operativo para restablecer el servicio de gas en viviendas y comercios afectados y desde el municipio de Lanús y Metrogas informaron que avanzarán durante las próximas 48 horas en todos los inmuebles que se encuentren fuera del perímetro de restricción establecido alrededor del lugar del accidente. Esta medida alcanza a aquellos vecinos que pudieron regresar a sus hogares después de que se normalizara la situación en gran parte de la zona afectada.

Una vez que finalice la reconexión del gas, comenzará también la restitución gradual del servicio eléctrico.

Operativo de seguridad en avenida Hipólito Yrigoyen al 4600, donde hubo otra fuga de gas Nicolás Suárez

El operativo inició un par de días después de que los vecinos de la zona se autoconvocaran en la intersección de Juan de Garay y Enrique del Valle Iberlucea para exigir justicia y respuestas por la explosión. Allí se presentaron tanto residentes que habían regresado a sus viviendas como aquellos que no.

Gran parte del reclamo se focalizó en la incertidumbre del operativo: los vecinos desconocen qué ocurrirá con aquellos que perdieron sus pertenencias o no saben cuándo volverán a sus hogares. También apuntaron contra la Municipalidad de Lanús por la falta de certezas sobre las condiciones de seguridad de las obras que se realizan en la vía pública.

Con el paso de los días la tensión con los vecinos se mantiene y operarios de Metrogas, que trabajan en dichas obras, denunciaron que sufrieron malos tratos, insultos e impedimentos para trabajar de parte de los residentes, informaron fuentes de la empresa a LA NACION.

Operativo tras el escape de gas y explosión en el centro de Remedios de Escalada Ricardo Pristupluk

Ante ello, la compañía compartió un comunicado donde buscó brindar tranquilidad sobre las calificaciones de sus empleados, y aseguró que la tarea de reconexión del servicio de gas en la zona afectada continúa.

“Mientras continúan reconectando el servicio a los vecinos de Remedios de Escalada, los equipos técnicos de la empresa atienden las necesidades de la red de distribución en toda nuestra zona de distribución, con profesionalismo y de acuerdo con los protocolos de seguridad establecidos, para garantizar la calidad y la confiabilidad del servicio”, señalaron en el comunicado.

Los equipos “atienden emergencias, realizan tareas de mantenimiento y trabajan para que el gas llegue de manera segura” a más de 2.400.000 clientes. “Son personas que ponen su experiencia, conocimiento y compromiso al servicio de la comunidad, incluso en circunstancias difíciles. Confiamos en su trabajo y estamos orgullosos de la tarea que realizan”, remarcaron.

En paralelo, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRE) inició de oficio los peritajes técnicos y le envió una nota formal a Metrogas para que brinde información detallada sobre lo ocurrido. Entre otros puntos, solicitó el plano de la red con la ubicación de la rotura, la tarea que se estaba ejecutando en ese momento, el último registro de odorización del gas en la zona, las acciones realizadas para asegurar la zona afectada, las constancias del Plan de Prevención de Daños y del seguimiento de la obra, y el historial de incidentes del año.