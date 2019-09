"Hay una subversión de valores atravesado por un grado de corrupción elevado que a veces tergiversa la agenda política a favor de intereses personales", sostuvo el número uno de Consultatio Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

"El problema nuestro no es la falta de recursos naturales sino el manejo de las personas, sobre todo de las que ocupan cargos en lugares claves de distintos sectores", lanzó hoy, frente a los principales dirigentes empresariales del país Eduardo Costantini, líder de Consultatio y creador de Nordelta

Durante su participación en la IV Jornada de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), el desarrollador inmobiliario sostuvo que, en su experiencia laboral de más de 50 años, ha aprendido que la Argentina "es un país de grandes desencuentros". "Hay una subversión de valores atravesado por un grado de corrupción elevado que a veces tergiversa la agenda política a favor de intereses personales", agregó.

Para Costantini, la existencia de grandes diferencias ideológicas ha dado lugar incluso a la emergencia del concepto de "la brecha", "lo que lleva a que la Argentina esté mirando continuamente esos antagonismos y no se pueda pensar como país en el largo plazo".

"Esa característica cultural también está atravesada por el voluntarismo", sostuvo. "Nos falta hacer mayor esfuerzo, ahorrar más, trabajar más. Ese exceso de gasto lo que hace es que cada 10, 15 o 20 años la Argentina nuevamente defaultee la deuda", añadió.

Para el empresario, ser un país con "exceso de gasto" lleva primero a la inflación y a una crisis de confianza que es estructural. "Ya sabemos que no tenemos moneda. Del 91 a hoy, la hemos pulverizado", dijo, y agregó que en el país "hay también una falta de acuerdo de cómo se distribuye la renta nacional". "La inflación va creando esa lucha por la porción de torta que cada uno de los sectores puede lograr", amplió. .

En síntesis, el creador de proyectos como Nordelta y el Malba consideró que la política y la economía argentina son "agresores de la vida normal que tienen que tener las familias y las empresas para tener un ecosistema de crecimiento y de mejora de la productividad".

Estrictamente en relación al sector inmobiliario, el empresario dijo que es "sumamente elástico" a la confianza y la expectativa respecto de la marcha de la economía y que en este momento "las ventas están muy bajas".

"Esto también se debe a que las compras están hechas básicamente de los ahorros de las familias y no del sueldo mensual. Estamos en una economía con alta inflación, altas tasas nominales y donde no existe el crédito hipotecario, entonces la propiedad no penetra en segmentos de la población mas amplio. Son pocos los que tienen acceso a la vivienda", apuntó.