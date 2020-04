Eduardo Costantini Crédito: Patricio Pidal / AFV

El creador de Nordelta y fundador de Consultatio, Eduardo Costantini , se refirió a los dichos del presidente Alberto Fernández sobre los empresarios y dijo que no es momento de pelearse ya que la Argentina "es el último de orejón del tarro" dentro del esquema mundial y son necesarios insumos críticos como los respiradores para enfrentar la pandemia del coronavirus .

"Estamos frente a una crisis histórica en el mundo y en la Argentina. Aquí vamos a vivir una crisis alimentaria y médica en un contexto complicado donde los insumos requeridos para enfrentar el virus son escasos en el mundo. Es complicado conseguir los respiradores necesarios. Estados Unidos está en la lucha , en diálogo con Rusia y China, y nosotros somos el último orejón del tarro. Entonces pelearnos entre nosotros en esta situación no suma nada sino que, por el contrario, resta", afirmó Costantini entrevistado por el secretario general de LA NACION, José del Rio, en el programa " Comunidad de Negocios ".

"Veníamos muy bien, unidos, articulando Nación, Provincia y Ciudad en todo lo que es salud y con buen diálogo con los gobernadores. Entonces me parece que no hace nada bien descalificar sectores y continuar con la grieta. Esto nos tiene que unir. Aparte cuando uno habla de empresas hay chicas, medianas y grandes, afectadas o no, con reservas o sin reservas ", agregó.

En este punto, el empresario destacó el accionar del Gobierno de Donald Trump que rápidamente desplegó una serie de medidas destinadas a las personas que perdieron su trabajo, instituciones y empresas aumentando la liquidez del sistema financiero para que no se rompa la cadena de pagos.

En cuanto a los empresarios, dijo que la responsabilidad es mantener los empleos y tener diálogo con el Gobierno y el personal. "Creo que tiene que haber una cadena de solidaridad y veo que se han multiplicado los programas de apoyo del sector privado. Veo iniciativas privadas por todos lados y para eso estamos: para sumarnos en esta situación inédita", continuó.

Por último, Costantini dijo que la crisis económica a raíz del virus va a continuar seguramente todo este año y el que viene frente a los cual están tratando de administrar la caja y haciendo un análisis de sensibilidad de los cambios presupuestarios que se van a producir.

"Tratamos de darle prioridad al empleo: mantener a todo el equipo, pagar todos los sueldos, luego a los proveedores pequeños y más grandes y las obligaciones por impuestos. Entonces medimos la vulnerabilidad de cada proyecto y tratamos de administrar la crisis con distintos supuestos de retorno que nunca van a ser normales", cerró.