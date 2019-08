Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

Llevar tecnología a donde antes no había. Esa es la máxima que vertebra los productos creados por los tres emprendedores que participaron del panel de nuevas industrias, en el marco del un evento centrado en la revolución de la economía digital y organizado por LA NACION.

Ingrid Briggiler es ginecóloga y la creadora de la aplicación Llamando al doctor, que conecta médicos con pacientes para resolver consultas simples por celular. La aplicación, que tiene como socios inversores a Sancor Seguros y Galeno, recibe consultas de todo el país y tiene un staff permanente de 30 médicos que atienden la consulta sin costo para el paciente, ya que es un servicio que algunas prepagas ofrecen dentro de sus planes de cobertura.

Según reveló Briggiler, que dejó el consultorio para dedicarse exclusivamente a su emprendimiento digital, en el último tiempo la aplicación llegó a los dos millones de usuarios y recibió consultas no solo de todas las provincias del país, sino también de Uruguay, Bolivia y Perú.

Federico Sánchez es el creador de Werpi, una aplicación para encontrar estacionamiento. "Contribuimos al tránsito, a la movilidad en la ciudad y le regalamos tiempo a la gente", resumió sobre su iniciativa. "Tuvimos que desaprender, aprender y reaprender todo, porque de parking y real state no sabíamos nada", dijo sobre el momento en que, los dolores de cabeza que le generaba encontrar lugar para estacionar en el centro. Para Sánchez lo más difícil de la revolución digital es "generar hábitos distintos".

También participó del panel Verónica Silva, que tiene 22 años y es la creadora de Apprendo, una plataforma digital que nació con el objetivo de conectar profesores particulares con alumnos que buscaran apoyo extraescolar, pero que fue sumando en lo sucesivo nuevos servicios. "Inspirados por modelo de economía colaborativa nos dimos cuenta que es muy virtuoso incorporar otros actores, así que planteamos conectar profesores, institutos y personas que quieren aprender y también damos solucion de espacios seguros mediante alianzas con cafeterías y bibliotecas públicas", dijo.

El mundo fintech

El evento también tuvo una mesa abocada exclusivamente a discutir los temas más importantes en el mundo fintech (empresas que combinan tecnología con finanzas) de la que participaron Manuel Beaudroit, co fundador y CMO de Bitex; Martín Ferrari, CEO & co fundador de 123Seguro, y Juan Pablo Bruzzo, presidente de la Cámara Argentina de Fintech y CEO de Moni.

Consultado por el periodista de LA NACION Ignacio Federico, que ofició de moderador de esta mesa, Manuel Beaudroit señaló que empezó a trabajar con bitcoins cuando cada unidad valía US$11, mienrta que ahora ese valor se disparó a los US$12.000.

El fortalecimiento de la criptomoneda se vio claramente esta semana, cuando China devaluó abruptamente el yuan y el bitcoin se valorizó, perfilándose como un resguardo en momentos de turbulencias. "El bitcoin no es soberano, está regulado por la matemática y ese es el atractivo. Estamos yendo a un punto en el cual el precio se va a estabilizar, en la medida que más fondos inviertan la volatilidad va a bajar y se va a planchar", apuntó Beaudroit.

Manuel Beaudroit (Bitex) Martín Ferrari (123Seguros) y Juan Pablo Bruzzo (Cámara Argentina de Fintech), moderados por Ignacio Federico

Con respecto al futuro de esta moneda, el ejecutivo sostuvo que así "como hace 30 años nació Internet y hoy no podemos vivir sin eso, la conectividad 5G va a permitir que más población acceda al bitcoin, que es la moneda de internet". "No conoce fronteras, no hace falta que la gente confíe entre sí para transaccionar. Son tecnologías liberadoras", apuntó.

Martín Ferrari, CEO de 123Seguro, una " insurtech" (seguros y tecnología) que se ha posicionado como un referente en la región, recordó que al iniciar el proyecto estuvieron ocho meses convocando a participar a aseguradoras que sistemáticamente les dijeron que no. "Hoy en los tres países que trabajamos estamos con más de 30 aseguradoras", apuntó. "Lo importante es cuán rápido se adapta y se adopta el producto en los países y nosotros vimos que desde que lanzamos hasta tener el primer cliente no pasaron más de dos horas", apuntó Ferrari, y precisó que si bien en los primeros siete años crecieron orgánicamente, últimamente abrieron ruedas de inversiones para poder hacer crecer el negocio y "buscar el liderazgo a nivel regional´".

Juan Pablo Bruzzo, presidente de la Cámara Argentina de Fintech, sostuvo que el sector creció el 50% en un año y empleó más de 10.000 trabajadores de tecnología. En cuanto a cantidad de empresas, señaló que la Argentina está cuarta en Latinoamérica. "No sé si es la métrica más importante porque cantidad no es calidad, pero tenemos la materia prima", sostuvo.

Bruzzo, que además es el CEO de la empresa de préstamos online Moni resaltó que el sistema financiero argentino todavía es muy chico y que por ese motivo no tiene sentido generar peleas entre bancos y fintech. "Nos tenemos que enfocar para hacer crecer el mercado", sostuvo. Con respecto a las demandas a futuro, señaló que "la base fundamental de las fintech son los pagos digitales" y que "si la experiencia de pago no es adecuada se rompe gran parte de la magia". "Por eso es importante que haya políticas públicas que incentiven los pagos digitales", agregó.

La Argentina, mercado "fintech"

Silicon Valley es la locación que se asocia instantáneamente a la palabra " innovación". Pero hay muchas novedades que llegan de otros puntos del mundo, entre ellos, América Latina y el Caribe. En el continente se lucen las empresas fintech, aquellas que combinan finanzas con tecnología.

Así lo explicó Pablo Valenti, coordinador regional de Digital e Innovación Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien además apuntó que la Argentina está en el top 5 del mercado fintech latinoamericano.

Pablo Valenti, coordinador regional de Digital e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Valenti explicó que el BID hizo un primer estudio sobre innovación en 2016 y otro en 2018. En el primero, identificó 700 empresas fintech en toda la región. En el segundo, ya eran más de 1100. "El ecosistema ha crecido un 66% en dos años. En la Argentina se superaron las 200 empresas fintech a fines de 2018", detalló.

Explicó que estas fintech tienden a atender "sectores de la economía no bancarizada", tanto en el caso de pymes como de personas, y es por eso que en América Latina tuvieron gran penetración.

"La Argentina tiene un potencial enorme de posicionamiento en el extranjero. De las fintech locales, el 75% opera en la región y el 59% recibe algún tipo de financiamiento externo. Esto da una oportunidad de desarrollo del ecosistema digital", concluyó el especialista del BID.