Javier Timerman analizó la reforma laboral y se refirió al cierre de Fate: “La Argentina es un país impredecible”

Con el proyecto de ley de la reforma laboral listo para ser discutido la próxima semana en el Senado y los reclamos de los trabajadores de Fate tras el cierre de la empresa todavía latentes, la coyuntura nacional se puso al rojo vivo. En diálogo con LN+, el economista Javier Timerman analizó el impacto que tendrá la imposición de la nueva norma y se refirió a las consecuencias de los despidos en la fábrica de neumáticos.

“La Argentina es un país impredecible”, aseveró.

Timerman en LN+

“Las definiciones binarias nunca funcionan en la realidad”, sostuvo Timerman. “Cuando dicen que con la reforma laboral la economía despega o que a partir de ahora habrá más empleo, es incorrecto. La cosa no funciona así”, remató.

Según el especialista, “lo que hace este proyecto de ley es darle continuidad a una Argentina mucho más amigable con el capitalismo: esa es la única contribución”.

Para Timerman, "lo que se votó en el Congreso es una parte minúscula de lo que el país necesita"

Sobre lo acontecido este viernes en la Cámara baja, Timerman expuso: “Hubiera sido mejor que esta ley saliera con una oposición que participe del debate. Proponiendo ideas y discutiendo ideas que se adapten a las necesidades del mundo actual”.

“Si yo soy inversor y veo las cosas patéticas que pasan en el Congreso digo ‘che, mejor voy a esperar un poco más’”, planteó el economista, y agregó: “Además, lo que se votó el viernes es una parte minúscula de lo que en realidad necesita el país”.

Mirar el sol y ver la lluvia

Timerman se refirió al cierre de Fate con una metáfora: “Es como mirar el sol por la ventana y decir que está lloviendo”.

A partir del prisma del experto, detrás del cierre de la fábrica, se esconden los tres motivos que impiden que la economía argentina logre competitividad. Entre los cuáles, enumeró:

Corrupción.

Falta de justicia.

Tasas de interés altísimas.

Consultado por el rumbo económico que impulsa Javier Milei, Timerman respondió: “El éxito de este tipo de programas económicos depende de la capacidad política que tenga el Gobierno”.

En el epílogo de su intercambio con LN+, el experto cerró: “También es importante ir masajeando a los empresarios y darle lugar a la economía de recuperarse. Aunque, claro, esto se trata de una transición dolorosa”.