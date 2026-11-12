“Efecto Nvidia”: las acciones argentinas caen hasta casi 6% en Wall Street

Esta mañana, Jensen Huang renunció como CEO de Nvidia tras el escándalo por su romance con una presunta espía. Esto generó caídas en las bolsas internacionales, incluida la argentina. En un contexto global desfavorable, las acciones domésticas son las más afectadas: los papeles que operan en la Bolsa de Nueva York (ADR) caen casi 6% y el Merval se desploma 2,6%.

Los ADR siguen la tendencia bajista de los principales índices de Wall Street. Lidera las caídas Edenor (-5,7%), seguido por Irsa (-4,1%), Cresud (-3,8%) y Central Puerto (-3,7%).

La Bolsa porteña también se tiñe de rojo: el Merval cae hasta 2,6% hasta las 81.249 unidades, lo que equivale a una caída de 2,5% al ajustar al dólar contado con liquidación (CCL). Retroceden mayormente Banco Supervielle (-2,8%), Transportadora de Gas del Norte (-1,7%) y Banco Macro (-1,7%).

Fernando Baer, economista de Quantum, señaló que todo indica que se debe al “mal clima global general”. Atribuyó el “efecto Nvidia” a las caídas de la renta variable, que no solo afectan a la Argentina porque el equity a nivel internacional opera en territorio negativo. Esto lo evidencia el rendimiento de los bonos soberanos, que hoy están subiendo: los Bonares escalan hasta 2% (AL41D) y los Globales saltan hasta 1% (GD35D).

La renuncia de Jensen Huang como CEO de Nvidia generó un clima global adverso en los mercados (AP Photo/Mark Schiefelbein, File) Mark Schiefelbein - AP

Gustavo Ber, economista de Estudio Ber, sostuvo que los escándalos en torno al CEO de Nvidia alimentan la debilidad de la acción y, por su liderazgo, se extienden por contagio al sector tecnológico. Sumada a las subas en las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, genera que Wall Street retome una “postura más cautelosa”.

“Frente a dicho clima, las acciones locales retoman su debilidad, ya que continúan bailando al ritmo de los flujos, que actualmente resultan negativos por el predominio de los desarmes de posiciones, más allá del fuerte castigo que han venido acumulando”, detalló.

Por su parte, Andrés Reschini, titular de F2 Soluciones Financieras, descartó que la renuncia del CEO de Nvidia provoque este efecto en los papeles argentinos. Observó que “no hay una baja generalizada en las acciones siquiera del mismo sector”, si bien la mayoría de los índices accionarios en Wall Street retroceden.

El analista apuntó a una suba en los rendimientos de bonos del Tesoro americano en la vuelta a la cotización bursátil luego del feriado en EE.UU., lo que puede generar “pesadez” en la renta variable de países emergentes. “Así, la deuda soberana local en moneda extranjera opera con relativa firmeza”, destacó.

El especialista argumentó que “el mercado sigue sin encontrar argumentos para apostar a la Argentina”. Y agregó: “Hoy aparecen algunas oportunidades en deuda soberana y se vuelca allí, pero no alcanza para que el equity mejore mientras los emergentes se caen”.

“Además de la complejidad del escenario internacional, la volatilidad en los activos locales puede seguir sintiéndose hasta tanto el mercado encuentre argumentos suficientes como para pensar que luego de 2027 habrá cierta razonabilidad en las políticas y esto atraiga a la inversión”, concluyó.

A partir del alza en los bonos soberanos, el riesgo país baja por cuarta rueda consecutiva. De acuerdo a las pantallas de Rava, el indicador elaborado por JP Morgan cede 11 unidades y se ubica en los 841 puntos básicos (-1,3%). Al principio de la jornada bursátil subió hasta los 867, pero luego borró esa suba. En las primeras semanas de noviembre escala 54 unidades (+6,9%), mientras que acumula 270 en lo que va del año (+47,3%).

Dólar hoy

En el mercado cambiario, el dólar oficial mayorista se mantiene estable y cotiza a $1544. De esa forma, mantiene una distancia de 27,3% con el techo de la banda cambiaria, establecido hoy en $1966,78.

El tipo de cambio minorista opera en los $1570, de acuerdo con las pizarras del Banco Nación. De esa forma, se sostiene en su valor nominal más alto del año, el que alcanzó el pasado 3 de noviembre.

El dólar MEP cede 0,3% y aparece en las pantallas a $1573,80. El contado con liquidación (CCL) opera sin cambio en los $1668,68.