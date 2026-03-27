Cuántos dólares guardan los argentinos “debajo el colchón”

Un factor que caracteriza a la economía argentina en las últimas décadas es la inestabilidad y la elevada inflación, que generó un deterioro de la moneda local. Y esa dinámica aceleró un hábito de larga data entre los argentinos por huir del peso y optar por el dólar u otras divisas extranjeras como refugio.

Esa dinámica se observa en estimaciones oficiales y se reflejaron en los últimos números del Indec difundidos hoy, que informaron que los argentinos guardan fuera del sistema fondos por más de US$279.476 millones.

Las cifras fueron presentadas por el ente estadístico oficial en su informe trimestral “Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa”, y correspondieron al último trimestre de 2025.

Se trata del período que comprende a las semanas previas a las elecciones legislativas nacionales de medio término y los meses posteriores, que incluyeron días de fuerte demanda de divisas. Durante esos meses, el tipo de cambio llegó al techo de la banda de flotación y se concretó el salvataje financiero por parte del Tesoro estadounidense, con un swap de US$20.000 millones, del cual el BCRA activó un tramo de alrededor de US$2500 millones.

El dólar es la moneda elegida por muchos hogares argentinos como refugio para sus ahorros Freepik - Freepik

El número del Indec incluye el dinero que los argentinos tienen atesorado en cajas de seguridad, los fondos en cuentas bancarias declaradas en el exterior y los billetes guardados “bajo el colchón”, tanto en dólares como en otras divisas, que se incluye en el segmento “Otras inversiones” de la sección de Posición de inversión internacional del organismo.

En una perspectiva de mediano plazo, la cifra se mantiene estable en los últimos años, en un contexto de estancamiento del nivel de actividad, caída de los ingresos y fragilidad en el mercado laboral, aun con la baja de la inflación registrada desde 2023. Según los números oficiales, el stock correspondiente al último trimestre de 2025 fue de US$2696 millones más (1%) que la cifra informada para el trimestre anterior.

El cuarto trimestre de 2025 estuvo marcado por una fuert demanda de dólares antes de las elecciones legislativas.

La salida de fondos del sistema financiero local, la formación de activos externos y la dolarización de ahorros por parte de los ciudadanos es un proceso que desde hace décadas condiciona a la economía argentina, y atravesó a gobiernos y diferentes administraciones.

Sucesivas crisis económicas, cepos, confiscaciones de depósitos, inflación, cambios de moneda, déficit fiscal, emisión y pérdida del poder adquisitivo configuraron, además, un escenario de desconfianza hacia el sistema financiero local y de debilitamiento del peso, una moneda que para muchos argentinos con capacidad de ahorro no cumple con su función de resguardo de valor y refugio para ese capital.

El stock de dinero atesorado fuera del sistema se puede comparar con el último blanqueo de capitales impulsado por la gestión de Javier Milei en 2024. Bajo ese esquema, que incluyó la posibilidad de regularizar billetes y otros instrumentos financieros, el dinero en efectivo blanqueado fue de US$22.165 millones, según AFIP (hoy ARCA). Es un monto que no llega a representar el 10% del total de ahorros estimados que los argentinos guardan fuera del sistema local. También se puede comparar el monto con las reservas brutas que informó el BCRA, que se ubican en US$43.712 millones. Es decir, los argentinos guardan fuera del sistema más de seis veces el activo en poder del ente monetario.

El informe del Indec también consideró otros segmentos en los cuales los argentinos mantienen sus ahorros fuera del sistema financiero local. Según lo publicado, en el concepto de “Inversión directa” (bienes, propiedades u otros activos físicos), los argentinos tenían declarados al último trimestre de 2025 US$55.432 millones. Son US$925 millones más que en el tercer trimestre del año y US$2935 millones en la comparación interanual.

La categoría “Inversiones de cartera”, que incluye títulos públicos, acciones y otros instrumentos financieros, asciende a US$118.666 millones, cifra que refleja un alza de US$6205 millones con respecto al trimestre anterior, y de US$16.179 millones en la comparación interanual.

Por último, el informe del Indec confirmó el resultado deficitario de la cuenta corriente. Es el saldo neto que refleja el ingreso y salida de divisas por bienes, servicios y otros rubros, que, en el cuarto trimestre del año, concluyó con un saldo positivo de US$2294 millones. De esta manera, cambió el signo de este factor, luego de cerrar en rojo en el trimestre anterior. El saldo anual de la cuenta corriente, según las estimaciones del Indec, fue deficitario en US$7582 millones.