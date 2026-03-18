El avance de la IA y el turismo del reset

Vivimos un momento de enorme aceleración tecnológica. La inteligencia artificial avanza a una velocidad inédita que constantemente reorganiza industrias, automatiza procesos y multiplica las capacidades humanas para producir, analizar y decidir. Sobre este punto profundizó Mariela Mociulsky, número uno de Trendsity en la disertación que realizó en la segunda edición del summit de Aviación y Turismo.

Sin embargo, junto con esa revolución tecnológica aparece otro fenómeno cultural igual de importante: una búsqueda creciente de sentido, de experiencias humanas más densas, de evolución y transformación, momentos que nos devuelvan presencia. Cuanto más automatizada se vuelve la vida cotidiana, más valor adquieren la conexión y vínculos humanos.

En ese contexto, el viaje y todo el ecosistema de la industria, suma una función distinta. Durante décadas el turismo estuvo asociado a grandes promesas como escapismo y aspiración. Viajar significaba alejarse de la rutina, conocer lugares nuevos, cumplir un sueño pendiente, desafíos deportivos, viajes temáticos según preferencias y otros estilos de viaje.

Hoy el viaje, más allá del estilo o el destino, empieza a funcionar también como un ¨reset¨, de poder volver distinto.

Mariela Mociulsky (Trendsity) afirmó que "el viaje empieza a ser visto como una forma de regulación" Alejandro Guyot

No necesariamente un escape espectacular o lejano, sino una pausa capaz de devolver algo que en la vida contemporánea se volvió escaso: energía mental, claridad y sensación de control. Al valor del viaje se le suma la capacidad de interrumpir tres fatigas muy propias de nuestro tiempo.

La primera es la saturación digital: pantallas permanentes, notificaciones constantes, información infinita.

La segunda es la sobrecarga de decisiones. La economía actual exige elegir todo el tiempo: qué consumir, qué optimizar, qué priorizar, qué aprender, cómo saber qué es cierto y qué no, a qué voz considerar autorizada, tener o no tener hijos, cómo pensar la crianza en tiempos cambiantes.

La tercera es la fragmentación del tiempo. Las jornadas se llenan de micro tareas que dejan poco espacio para el descanso profundo, la concentración, la escucha plena, o la conexión personal.

Frente a ese contexto, el viaje empieza a ser visto como una forma de regulación. Una oportunidad para desacelerar, restaurar energía y volver a sentirse presente.

Por eso vemos que muchas personas ya no buscan únicamente destinos espectaculares o itinerarios llenos de actividades, también buscan descanso real, mejorar el sueño, atender la salud cognitiva, mantener el foco, conectarse con uno y con los demás. Con diferentes opciones, desde las más sofisticadas hasta el simple silencio, la naturaleza, vivir ritmos más lentos. El viaje empieza a funcionar también como un espejo de la identidad. El destino deja de ser solamente geográfico y es una forma de expresar quién soy, qué necesito y cómo quiero vivir en este momento de mi vida. Por eso vemos una creciente demanda de viajes hiperpersonalizados, diseñados alrededor de intereses, valores y especialmente, de los momentos vitales de cada persona.

En ese punto aparece una paradoja interesante.

Si el mundo está saturado de tecnología, ¿no querríamos menos tecnología en el viaje? La respuesta parece ser exactamente la contraria.

Mariela Mociulsky (Trendsity) asegura que la inteligencia artificial reduce la carga mental que implica organizar un viaje en un entorno de información infinita Alejandro Guyot

El nuevo viajero no rechaza la tecnología. Lo que espera es que la tecnología, y cada vez más la inteligencia artificial, absorban la fricción. Que simplifiquen la planificación, ordenen la información, comparen opciones, organicen itinerarios y resuelvan imprevistos.

De hecho, esa transformación ya está ocurriendo en todo el ecosistema del turismo y la aviación. Hoy la inteligencia artificial se utiliza para crear itinerarios personalizados en función de los intereses del viajero, recomendar actividades en tiempo real o incluso permitir “pre-experimentar” destinos mediante realidad virtual y gemelos digitales que simulan hoteles, ciudades o experiencias antes de viajar.

En los aeropuertos, la IA se está aplicando para gestionar flujos de pasajeros, optimizar el manejo de equipaje y anticipar problemas operativos antes de que ocurran. Sistemas de mantenimiento predictivo analizan continuamente el estado de aeronaves e infraestructuras para evitar fallas, retrasos o cancelaciones.

También se están implementando tecnologías biométricas que permiten atravesar el aeropuerto utilizando reconocimiento facial en lugar de boarding passes o check-in tradicional, creando un viaje mucho más fluido.

Incluso algunas aerolíneas ya utilizan inteligencia artificial para ayudar a los pasajeros en conexiones ajustadas, y evitar que alguien pierda su conexión.

Pero el impacto más interesante de la IA no es solamente operativo. Es cognitivo. La inteligencia artificial reduce la carga mental que implica organizar un viaje en un entorno de información infinita. Reduce la fricción que muchas veces lo vuelve agotador.

Esto tiene implicancias muy claras para la industria del turismo y la aviación. Si el viaje promete restauración, todo el ecosistema, desde aeropuertos hasta plataformas digitales, entra en lo que podríamos llamar la economía del sistema nervioso. El aeropuerto y el vuelo ya no son solo transporte. Forman parte de la experiencia emocional del viaje.

Por eso el diferencial competitivo en aviación empieza a desplazarse. Ya no se trata únicamente de precio o puntualidad sino también de reducir incertidumbre y bajar la carga cognitiva del pasajero. Menos fricción y más calma.

El turismo ya no compite solamente contra otros destinos. Compite por algo mucho más escaso: nuestro tiempo bien invertido, nuestra atención y nuestra energía.