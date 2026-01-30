El Banco Central completó 20 ruedas comprando y se alzó con US$1157 millones en el mes

El Banco Central (BCRA) completó hoy 20 ruedas consecutivas comprando dólares, su mejor racha desde fines de octubre y comienzos de noviembre de 2024, al alzarse con US$23 millones mediante intervenciones sobre el mercado cambiario oficial.

De este modo adquirió un total de US$1157 millones a lo largo del mes, suma que representa el 11,57% de la meta anual de US$10.000 millones que se propuso. Sin embargo, de ese total sólo US$720 millones ingresaron a su tenencia efectiva, ya que US$437 millones se los vendió en dos operaciones al Tesoro Nacional semanas atrás.

La compra total se ubica en el Top 5 de las más importantes que la entidad monetaria concretó desde que se reinició la estadística oficial respectiva, de 2003 en adelante. Quedó sólo detrás de las adquisiciones realizadas en el primer mes de 2024 (US$3272 millones, pero cuando los pagos de importaciones habían quedado totalmente aplazados), enero de 2008 (US$1704 millones), enero de 2025 (US$1617 millones) y enero de 2007 (US$1263).

La compra neta, por su parte, ranquea entre las 10 mayores para un período similar, desde el punto de partida antes mencionado.

Además, fue lo que permitió una importante recomposición de su tenencia real que, si bien sigue siendo negativa, ahora lo es en unos US$2900 millones (computando el swap por US$3000 millones que pactó el BCRA para cancelar el préstamo del Tesoro de Estados Unidos) o positivas en unos US$70 millones, si no se tiene en cuenta esa obligación.

Las Reservas terminan hoy en u$s 44.502 millones

En el día caen u$s 1.738 millones🔴

En el mes subieron u$s 3.337 millones🟢



Hoy el BCRA compró u$s 23 millones🟢 pic.twitter.com/4OzFFl9Xgx — Christian Buteler (@cbuteler) January 30, 2026

Ese dato, coinciden en señalar operadores y analistas, fue el vector (junto a las condiciones internacionales financieras favorables para los mercados y monedas emergentes) que posibilitó una baja del 12,5% de la tasa de riesgo país, que cayó de 571 a 498 puntos básicos, y acerca la posibilidad de que el Gobierno pueda reabrir su acceso al mercado voluntario de deuda, una condición que el propio BCRA describió ayer como clave para que pueda cumplir la meta de acumulación de reservas que se planteó para todo el año.

“En su informe dijo que el cumplimiento de esa meta dependerá de la capacidad del Tesoro para acceder a los mercados internacionales y refinanciar la deuda externa. Es decir, ratifica que las compras de divisas del BCRA se traducirán en mayores reservas internacionales en la medida en que esas divisas no sean compradas con pesos por el Tesoro para atender pagos de capital e intereses”, recordaron al respecto desde Max Capital.

La nueva compra llegó en una rueda en la que el mercado operó US$417,6 millones y el dólar mayorista avanzó otros $2,50 para cerrar a la venta en US$1447 y terminar subiendo $14 en la semana aunque perdiendo 1% en el mes.

La cotización del oro está en el nivel máximo de los últimos siete años

Y en la que las reservas brutas o totales registraron un retroceso de US$1738 millones (quedaron en US$44.502 millones, según el dato preliminar), afectadas por los típicos movimientos de encajes de fin de mes y la abrupta caída que registra en la jornada la cotización de la onza de oro, que perforó la barrera de los US$5000 tras haber superado los US$5500 48 horas atrás.