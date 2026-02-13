El Banco Central compró esta semana US$632 millones para que el dólar mayorista no se aleje de los $1400

El mercado comenzó a tomar nota y busca interpretar la actitud que tomó en las últimas ruedas el Banco Central (BCRA), al volver a incrementar sus compras de dólares mediante intervenciones sobre la plaza cambiaria oficial. Los analistas creen que ya no sólo busca pasar a tener en adelante una tenencia neta positiva de reservas, sino que estiman que -a la vez- le quiere poner freno al encarecimiento del peso.

Esa presunción se consolidó en las últimas horas, luego que esa entidad adquiriera US$355 millones por este tipo de operaciones en apenas dos días (quedándose con el 35,85% de las divisas negociadas en esos días), cuando había anunciado que su idea, en esta primera etapa, era “mantener un sesgo en su política monetaria que evite esfuerzos sostenidos de esterilización mientras la demanda de dinero evolucione conforme a lo esperado”. Por ello, en esos planes, “el monto de ejecución diaria de la remonetización por vía de la compra de reservas estaría alineado con una participación del 5%”, según lo proclamado.

De allí que para analistas y operadores lo que ahora también procuraría es tratar de evitar que la cotización del tipo de cambio comercial se mantenga en retroceso, al menos, en medio de estas condiciones de la economía.

Es decir, que no se aleje en términos prácticos de la barrera de los $1400 que perforó levemente ayer (al llegar a tocar $1390 antes de cerrar en $1395) y en que se mantuvo hoy, al cerrar a US$1399,50, con menos sostenimiento oficial, ya que el BCRA esta vez compró sólo US$42 millones (poco más del 7% de lo transado al contado en el día).

Esa determinación (sobre la cual el BCRA evita comentarios) se accionó tras quedar expuesto que el billete que cayó 1% a lo largo de enero, mes en el que la tasa de inflación local siguió al alza hasta tocar el 2,9%, se seguía hundiendo otro 3,9% en el corriente mes, con una nominalidad de la economía que se mantiene muy cómoda por encima del 2,5%, según las mediciones privadas.

Rebelde, con o sin causa? Compumar

Esto es lo que explica que el Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM), la medición más abarcativa de competitividad cambiaria que elabora el propio BCRA, se haya hundido ayer nuevamente por debajo de los 90 puntos, por primera vez siete meses y medio, aun cuando el dólar estadounidense dejó ahora en “pausa” en los últimos días la fuerte tendencia a la desvalorización que mostraba en semanas anteriores, al tender a estabilizarse el Dollar-Index en torno a los 97 unidades, tras acariciar un piso cercano a las 95 a comienzos de febrero.

La presunción en el mercado es que el Gobierno “al fin entendió” que, con inflación sostenida y con el tipo de cambio en baja, los problemas que ya exhibe la actividad económica para seguir repuntando pueden agravarse.

Más aún cuando la sostenida baja de los ingresos tributarios (vienen cayendo en términos reales hace seis meses) claramente limita a la administración Milei para avanzar en su promocionada pretensión de rebajar impuestos y los ingresos salariales se estancaron en momentos en que el mercado laboral formal se sigue achicando.

Otra vez en retroceso

“Vemos un piso operativo para el dólar, con un Banco Central que tendería a acelerar la compras de reservas si se profundiza la apreciación“, explicó esta mañana en su informe el economista Leonardo Chialva, de Delphos Investment.

“En la última semana, claramente pareció que el BCRA incrementó sus compras, aun cuando el dólar se hundía en toda la región, para tratar de ir administrando la baja. La sensación es que decidieron ponerle un piso a la caída, lo que -de ser así- me parece adecuado”, coincidió en evaluar su colega Sebastián Menescaldi, director asociado de la consultora EcoGo.

Por lo pronto, la entidad que conduce Santiago Bausili encadenó hoy la trigésima rueda consecutiva comprando reservas, al alzarse con los mencionados US$42 millones, cifra que le permitió “acumular en la semana compras por US$615 millones y en febrero US$932 millones”, hizo notar hoy el operador y analista Gustavo Quintana, de PR Cambios.

Compras cada vez más importantes

De este modo, ya adquirió US$2090 millones en lo que va del año, desde que el 5 de enero iniciara esta racha comprando US$21 millones. Dichas compras, aún ni siquiera están vinculadas a la anunciada remonetización de la economía, ya que la Base Monetaria (BM) en el mismo lapso se contrajo un 1,8%; la circulación monetaria, en un 4,8%, y la cantidad de dinero en poder del público cayó también un 4,2%.

“Con la base monetaria en retroceso producto de la esterilización que el Tesoro viene realizando con la colocación neta de deuda ($3,7 billones en las últimas dos licitaciones), resulta evidente que la compra de reservas como mecanismo de remonetización solo aplicó en el plano discursivo, aunque el BCRA podría instrumentarla por otras vías, como operaciones de mercado abierto o una reducción de encajes desde los elevados niveles actuales”, señalaron desde la consultora LGC.

“La aceleración en la inflación abre la puerta a dos eventuales riesgos adicionales para el esquema macro. Por un lado, una nueva apreciación del tipo de cambio real, que ya se ubica en niveles similares a los de inicios de julio del año pasado. De persistir esta dinámica, la fortaleza del peso podría comenzar a tensionar la competitividad comercial externa, presionando sobre la demanda de divisas”, advierte al respecto en su último informe GMA.