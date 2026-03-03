El Banco Central lleva 40 ruedas comprando, pero bajó el ritmo para no sumar presión al dólar

El Banco Central (BCRA) completó hoy 40 ruedas consecutivas comprando dólares en el mercado local, aunque por primera vez en más de un mes y medio se quedó con menos del 5% del volumen operado.

Se alzó con US$17 millones, sobre los US$372 millones negociados al contado (4,6%), con lo que concretó la tercera compra de menor monto en lo que va de esta racha, apenas por encima de los US$8 millones y US$9 millones que había sumado por esta vía el 20 y el 7 de enero pasado, respectivamente.

La moderación en la intervención oficial (resultó menor al 5% anunciado) apuntó a no agregar presión a la cotización de la divisa, que en la jornada trepó 1,43% —registrando la mayor recuperación diaria en casi tres meses—, en línea con la tendencia a la depreciación que muestra el resto de las monedas emergentes frente a un dólar estadounidense ahora fortalecido, como suele suceder en circunstancias de este tipo, tras el conflicto bélico desatado el fin de semana en Oriente Medio.

El precio local de la divisa, que se había movido a la baja ayer contrariando esa tendencia, abrió el día en $1405, es decir, $10 por encima del cierre anterior, y mostró una mayor demanda que en las últimas ruedas.

El dólar abre a la baja en medio de la expectativa por las medidas para contener la devaluación Shutterstock - Archivo

“De allí escaló hasta $1417, para luego retroceder, dinámica que se repitió durante buena parte del día, hasta que finalmente logró sostenerse en la parte alta del rango y cerró en $1415, con una suba de $20”, reportó el operador y analista Nicolás Merino, de ABC Mercado de Cambios.

De este modo, el tipo de cambio mayorista “alcanzó los niveles exhibidos el 9 de febrero pasado, antes del acentuado ciclo descendente posterior”, acotó su colega Gustavo Quintana, de PR Cambios. Ahora quedó a una distancia del 12,2% del límite superior de la banda cambiaria que obligaría a la entidad que conduce Santiago Bausili a vender reservas.

Para los analistas, lo significativo fue que el BCRA continuó comprando reservas a pesar de una rueda complicada por el conflicto bélico. “Ya son 40 ruedas consecutivas de compras, con un saldo de US$2799 millones ”, destacó Javier Giordano, de CFA.

Las Reservas terminaron en u$s 46.135 millones

En el día bajan u$s 382 millones🔴

En el mes suben u$s 575 millones🟢

En el año crecen u$s 4.970 millones🟢



La adquisición del día aportó, aunque de manera marginal, para que las reservas brutas (o totales) se sostuvieran por encima de los US$46.000 millones, al cerrar en US$46.135 millones, aunque tras una baja de US$382 millones en la jornada, explicada básicamente por ajustes en las valuaciones contables.

Muy distinto es el panorama de las reservas netas —según el criterio con que las mide el FMI—, que continúan en terreno negativo pese a las compras, en especial luego de que el BCRA pagara ayer US$1004 millones correspondientes a una amortización del Bopreal, el bono que emitió para cancelar deuda tomada por la administración de Alberto Fernández con importadores.