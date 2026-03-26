El Gobierno designó al economista Martín Vauthier como nuevo director del Banco Central

A casi un mes de la salida de Federico Furiase del directorio del Banco Central para asumir como secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, el Gobierno designó al economista Martín Vauthier para ocupar la vacante como director de la entidad, con mandato hasta el año 2028.

La decisión fue formalizada a través del Decreto 172/2026, publicado este jueves a la madrugada, donde fue nombrado en comisión a la espera de la ratificación del Senado de la Nación.

Se trata de uno de los principales aliados de Luis Caputo, quien desde 2024 integraba el directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y trabaja con el funcionario desde antes de sumarse a la función pública.

Martin Vauthier trabajó con Luis Caputo en Anker Latinoamerica ricardo-pristupluk-11511

Vauthier es licenciado en Economía (UBA) y es profesor en la maestría en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella; se especializa en temas monetarios, fiscales y financieros. Entre 2008 y 2017 fue analista senior en Estudio Bein y Asociados y luego se desempeñó como director en Eco Go. En 2021 se sumó como director en la consultora Anker Latinoamérica.

A fines de 2024, el economista se sumó al directorio del BICE, tras el traslado de Furiase desde ese cargo al Banco Central, entidad que conduce Santiago Bausilli.

Vauthier y Furiase iniciaron su vínculo profesional en 2008 en Estudio Bein & Asociados y más tarde trabajaron junto a Marina Dal Poggetto como economistas jefes del estudio. En 2021, ambos fueron convocados por Caputo para trabajar en Anker, su consultora financiera.

Tras el triunfo de Javier Milei en el balotaje de 2023 y la elección de Caputo como ministro de Economía, integraron el equipo de transición entre el nuevo gobierno y los funcionarios salientes del equipo del entonces ministro y candidato presidencial Sergio Massa. Desde entonces, fungieron el rol tanto de asesores estrechos del titular del Palacio de Hacienda como ahora en la función pública.



