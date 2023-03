El Banco Central volvió a perder reservas y en Economía niegan un desdoblamiento cambiario

escuchar

La semana comenzó convulsionada para la economía argentina y no se debió justamente a la crisis financiera internacional. En los últimos 10 días, los principales analistas empeoraron sus proyecciones de actividad económica, inflación y déficit para este año, al confirmarse que la sequía implicará para el país una pérdida de alrededor de US$18.000 millones en divisas y de US$4000 millones (1% del PBI) en ingresos fiscales.

Este panorama más dramático, además, se vio exacerbado con las noticias diarias de pérdidas de reservas del Banco Central (BCRA) y el consecuente surgimiento de versiones sobre la posibilidad de que haya un desdoblamiento cambiario.

“Por ahora no hay nada. No está el tema en agenda. Es algo que difundieron en Casa Rosada, que hizo circular Aracre”, respondieron en el Palacio de Hacienda y en el BCRA, ante la consulta de LA NACION. Antonio Aracre es el exCEO de Syngenta, que asumió recientemente como jefe de Asesores del presidente Alberto Fernández. El exdirector de la compañía de fertilizantes negó, por su parte, los rumores.

El Banco Central vendió hoy US$261 millones, acumula pérdidas por US$1132,5 millones en el mes y US$2222 millones en el año. El equipo económico explicó que, en la jornada, accedieron al mercado de cambios YPF por US$20 millones para el pago de una obligación negociable (ON); Santa Fe, por US$26 millones para el pago de un bono de la provincia, y Enarsa, por US$262 millones para el adelanto de pago de GNL. “Esos pagos estaban previstos de afrontar y no alteran la previsión del BCRA para el primer trimestre del año”, dijeron fuentes oficiales.

El Banco Central buscó también llevar tranquilidad al mercado y anunció el ingreso de US$680,4 millones por préstamos otorgados de organismos multilaterales. Informó que la Corporación Andina de Fomento (CAF) desembolsó hoy US$285,4 millones y que la Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) hizo lo propio con US$395 millones, como “parte de los anuncios de créditos que fue haciendo el ministro Sergio Massa y que van ingresando a las reservas de libre disponibilidad”, indicaron.

La entidad que preside Miguel Pesce también aclaró que, del swap (intercambio de monedas) con China, ya se efectivizaron un total de US$3000 millones, “que son de libre disponibilidad”, y que “en estos días, antes de fin de mes, debería entrar un cuarto desembolso de US$1000 millones”. Restaría luego, según fuentes oficiales, un último desembolso en abril por la misma cantidad, hasta llegar a los US$5000 millones anunciados. En el BCRA no aclararon a qué tasa de interés se hace el préstamo.

En la Aduana, el titular Guillermo Michel, por su parte, también buscará que se pueda utilizar el resto del swap con China que no es de libre disponibilidad (alrededor de US$13.500 millones) para que las empresas comercialicen con ese país en monedas locales. “Es decir, se evalúa la posibilidad de cambiar los plazos de pagos al que necesite yuanes y achicar así los plazos de la SIRA”, dijeron en el equipo económico. La contracara de esta medida es que la Argentina también podría recibir pesos por las exportaciones realizadas a China, en vez de dólares.

Los anuncios del equipo de Massa, sin embargo, no ayudan a mejorar los pronósticos económicos para el año. El menor ingreso de dólares por la sequía implicará que el Gobierno tenga menos divisas disponibles para los importadores. Por lo tanto, o habrá menos insumos para la producción, o deberán importarse al tipo de cambio del contado con liquidación (CCL), que actualmente cotiza a $401, muy superior a los $205 del oficial.

Los principales bancos del país, por caso, ya descuentan para el año una caída de la economía de al menos 3% del PBI y una inflación cercana al 120%. Son proyecciones muy lejanas al 2% de crecimiento y 60% de inflación que estimó el Ministerio de Economía en el Presupuesto 2023.

“La sequía nos obligó a revisar fuerte para abajo los números del PBI. Habrá menos dólares y estimamos un desbalance cambiario de US$10.000 millones. El Gobierno la tiene complicada. ¿Qué hará para recomponer parte de este desbalance? El dólar soja III puede ayudar un poco, pero no resuelve el problema. Seguramente pisará más las importaciones, lo que hará más fuerte la recesión. Es un año bastante complicado. Todavía el impacto de la sequía no se empezó a reflejar a pleno en la macro; lo vamos a empezar a ver en abril”, analizó el economista jefe de uno de los principales bancos del país.

Para el sector financiero, desdoblar el mercado de cambios sin un plan integral atrás puede volverse un búmeran. “El desdoblamiento es más que nada un esquema de transición hacia la unificación cambiaria, que debería hacerse con una reducción del gasto. Pero nadie cree que eso vaya a pasar en un año electoral y con un gobierno que parte con poca credibilidad”, dijo el economista, en reserva.

En otro de los principales bancos de la City porteña también señalan la preocupación por la falta de dólares. “Hasta hace unos días se relativizaba el tema. Había muchos diciendo que el mercado iba a hacer carry en pesos hasta julio. Con una cosecha de 20 millones de toneladas de soja, me cuesta creer que la gente va a apostar al peso. Todo se va a poner más picante”, dijo otro de los economistas jefe, que señaló que espera un aumento de la brecha cambiaria y más inflación.

Por otro lado, en el mercado ya descartan también que el Gobierno no cumplirá con la meta de déficit fiscal de 1,9% del PBI. “Me cuesta verlos ajustar más de lo que hicieron hasta ahora. Pueden recortar algo de gastos de capital, partidas de vivienda y transferencias discrecionales a las provincias, pero el 1,9% es imposible de llegar. Igual no creo que eso haga caer el acuerdo con el FMI, porque el organismo no quiere terminar de empujarnos al abismo, siempre y cuando la Argentina hago un esfuerzo por intentar acercarse a la meta”, concluyó el analista bancario.