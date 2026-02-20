El Banco Central ya compró US$1255 millones este mes, pero usará el 80% para pagar el Bopreal

El Banco Central (BCRA) volvió a acelerar la compra de dólares hoy, al alzarse con US$167 millones por sus intervenciones sobre el mercado cambiario local, cifra representativa de poco más del 35% de las divisas operadas en el segmento de contado (US$ 476 millones) en el día.

La adquisición, que supera en siete veces la cuota de participación que esta entidad había anunciado para esta primera etapa de su plan de remonetización de la economía por la vía de reservas, confirma que intenta dosificar la caída del billete, que cerró hoy a nivel mayorista a $1376 (valor que no tocaba desde mediados de octubre pasado), tras caer $13 más en la jornada y otros $23,50 en la semana corta, por los feriados de Carnaval.

Las Reservas terminaron en u$s 46.261 millones

En el día suben u$s 1.348 millones🟢

En el mes crecen u$s 1.759 millones🟢

En el año se incrementan u$s 5.096 millones🟢



Hoy el BCRA compró u$s 167 millones🟢 pic.twitter.com/KBJbwBS6vq — Christian Buteler (@cbuteler) February 20, 2026

De este modo, acumuló adquisiciones por US$324 millones esta semana atípica, por US$1255 millones en lo que va del mes (+8,39% durante enero) y por US$2413 millones en lo que va del año, al cabo de las 33 ruedas en que iniciara tímidamente esta racha, el pasado 5 de enero.

Es decir, se acerca al cumplir un cuarto del piso mínimo de la meta de compra anual por US$10.000 millones que se planteó en diciembre, aunque si se resta lo vendido al Tesoro Nacional para que enfrente pagos de deuda ese porcentaje cae sensiblemente. No en vano el BCRA ya explicó que la acumulación efectiva de reservas será factible si el país recupera el acceso a los mercados internacionales de deuda “para refinanciar los vencimientos de capital del Tesoro Nacional”.

“Ese proceso, junto al crecimiento de financiamiento en el mercado externo de las empresas permitirá que el flujo de compra de reservas, en esta oportunidad, se traduzcan en un aumento del stock de las reservas del BCRA, toda vez que estas no deban emplearse para atender vencimientos de capital e intereses”, señaló al publicar su planes para este año.

El dato cobra relevancia porque, en los próximos días, el BCRA deberá usar el 80% de lo que lleva captado en el mes para honrar los US$1004 millones que debe pagar por segunda cuota de amortización del Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Boperal) Serie 3, aquella serie de bonos que emitiera para cancelar la deuda pendiente de pago que la administración de Alberto Fernández había asumido con importadores, al entregarles certificados del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) que comprometían acceso al mercado de cambios.

Claro que ese egreso debiera ser compensado en un tiempo relativamente breve por los US$1000 millones que tiene pendiente enviar el Fondo Monetario Internacional (FMI), como parte del acuerdo vigente en el país, luego de expedirse sobre la reciente evaluación de las metas allí comprometidas.

El nuevo ingreso, y la revalorización contable de muchas de sus tenencias, colaboró en unos US$400 millones para que las reservas brutas vuelvan a superar la cota de los US$46.000 millones luego de 20 días de haber perforado ese nivel.

Según los datos preliminares, esa tenencia total (compuesta mayoritariamente por deuda) quedó en US$46.261 millones, lo que supone un aumento de US$1348 millones en el día. Según pudo establecer LA NACION, estuvo vinculado al ingreso al país de divisas que algunas empresas habían captado con colocaciones de deuda del mercado global.

“Son los emisores locales que traen su plata. Prefieren sus dólares acá porque los hacen rendir más que allá y confían”, explicaron fuentes oficiales ante la consulta de este medio para dar cuenta que el grueso de la suba del día estuvo explicada por mayores encajes.