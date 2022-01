El Banco Europeo de Inversiones destinará unos US$70 millones a nuevas líneas de crédito para pymes argentinas

Esta mañana la delegación del Banco Europeo de Inversiones (BEI), representada por su vicepresidente, Ricardo Mourinho Félix, e José Ignacio de Mendiguren, titular del Banco de inversión y comercio exterior (BICE) analizaron el alcance de la primera línea de créditos otorgada en 2020 y anunciaron la voluntad del BEI de ampliarla. Si bien el monto está en plena negociación, De Mendiguren deslizó que será mayor: serían más de US$ 70 millones para asistir a más empresas argentinas.

El vicepresidente Mourinho Félix catalogó el préstamo realizado a la Argentina como un “gran éxito” y manifestó su optimismo. La primera línea de crédito otorgada por el BEI financió 400 proyectos de pymes en 23 provincias, creando al menos 4000 puestos de trabajo, contó.

Endeudamiento

Cuando los oradores fueron consultados sobre la posibilidad de que la Argentina no pagara sus deudas con el FMI y con el Club de París, De Mendiguren respondió: “No veo la posibilidad de que Argentina no pague, de eso estamos seguros en el BICE. Va a haber un acuerdo. En este momento, el país está mejor ahora respecto de cuando contrajimos la deuda. Hoy podemos hablar de otros números y son hechos reales”.

Ricardo Mourinho Félix, el vicepresidente del BEI (Banco Europeo de Inversiones) Enrique García Medina

En cambio Mourinho Félix respondió que si bien ellos hacen un análisis de riesgo de los países destinatarios de los créditos en cuanto a la estabilidad macroeconómica y a los indicadores de confianza, como en estos casos lo que se financia son proyectos, lo más importante es que sean viables. “Estamos involucrados en la generación de cashflow para generar esos ingresos que les permita pagar”, dijo el vicepresidente de la entidad monetaria.

El otro factor importante que destacó es que las inversiones son hasta un tope del 50% del proyecto, lo que significa que el sector privado tiene que poner la otra mitad, entonces el riesgo es compartido.

Direccionamiento

“El mundo pospandemia será distinto al de la prepandemia. El rol de los bancos del mundo va a ser instalar los nuevos valores del futuro, y en ese futuro es donde la Argentina tiene que integrarse”, dijo De Mendiguren.

Por lo tanto, el foco estará puesto en las pymes, que según Mourinho Félix son “la mejor manera de llegar al objetivo de sostenibilidad” y tienen “mayor integración de género”, algo que busca fomentar fuertemente el BEI.

José Ignacio De Mendiguren, titular del BICE (Banco de inversión y comercio exterior) Enrique García Medina

Según el titular del BICE, “va a haber un redireccionamiento de las financiamientos del mundo”, y agregó: “Antes era la generación de los bienes y servicios, cuando jugamos ahí no nos fue bien. La economía argentina es la real, no proviene de los derivados financieros. Hoy la Argentina genera US$15.000 millones de superávit. Y con el trabajo junto con el BEI tenemos posibilidades concretas de desarrollar proyectos, para volver más sustentable la economía. Nosotros estamos centrados en la economía real y no financiera”.

Los créditos serán destinados a empresas que requieran bienes de capital, mejoras de sistemas, digitalización y también actualizaciones en sus equipos de tecnologías para la economía verde.