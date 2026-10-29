Banco Macro anunció un programa de recompra de acciones

El Banco Macro comunicó la instrumentación de un programa de adquisición de acciones propias emitidas por la entidad, según informó la entidad. La medida aprobada por su directorio tiene como objetivo principal “proteger el valor de la inversión de sus accionistas”.

El banco justificó esta decisión al señalar que la “reciente baja en el precio de cotización de las acciones en el mercado no refleja adecuadamente el valor razonable de los activos del Banco, ni el potencial económico de los mismos”.

Juan Parma, CEO de Banco Macro

A su vez, el programa busca “atenuar y minimizar las fluctuaciones significativas en la cotización” de sus papeles. Esas variaciones se dan en el “actual contexto macroeconómico nacional e internacional”, el cual impactó “fuertemente” en las acciones locales.

El plan establece un monto máximo de inversión de hasta $160.000.000.000. Con ese capital, se prevé adquirir hasta 20.000.000 de acciones escriturales Clase B (con valor nominal de $1 por acción y con derecho a un voto cada una). El volumen representa una cifra que se mantiene dentro del límite reglamentario del 10% del capital social del banco.

Asimismo, se fijó un precio máximo de $10.700 por acción. Las adquisiciones se llevarán a cabo en un plazo de 45 días corridos a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. La entidad aclaró que el período está sujeto a posibles renovaciones o extensiones, que serán informadas oportunamente a los inversores.

Foco en captar dólares

Por otro lado, el banco lanzó “Macro Private Bank”, un segmento de banca privada diseñado para captar ahorros que los argentinos mantienen fuera del sistema formal o en el exterior. La propuesta está dirigida a clientes con patrimonios desde los US$300.000, con especial énfasis en aquellos que superan el millón de dólares.

El objetivo de la entidad es convertirse en el principal banco de esos inversores, al competir con carteras que suelen dividirse entre bancos internacionales y sociedades de bolsa (ALyCs) locales.

La estrategia es ofrecer a los clientes el mismo ecosistema de información, acceso y asesoramiento integral (incluido el impositivo) que utilizan las familias fundadoras del banco para sus propios activos.

La iniciativa contempla tanto la venta de activos extranjeros como locales, por lo que comparten el riesgo de inversión. Si bien no se trata de una propuesta exclusivamente orientada a cuentas offshore, los clientes que buscan diversificar fronteras afuera pueden canalizar sus operaciones a través de la subsidiaria “Macro Bank”, radicada en Bahamas, y del broker StoneX.

El servicio incluye la asignación de un banquero privado y una tarjeta de crédito de alta gama. Para el segmento que supera el millón de dólares, el nivel de personalización aumenta, ya que se otorgan límites de crédito a elección de hasta un millón de dólares, y se suma el acceso ilimitado a más de 1400 salas VIP y 150 clubes privados alrededor del mundo, junto a un asesoramiento senior.