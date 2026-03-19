El Banco Central hizo la mayor compra del mes, pero sus reservas totales no dejan de caer

El Banco Central (BCRA) concretó hoy la mayor compra de reservas en lo que va de marzo, al alzarse con US$132 millones. Esto le permitió acumular por esta vía US$909 millones en el mes y US$3611 millones en lo que va del año.

Pero, pese a estos sostenidos ingresos, sus reservas internacionales totales o brutas no dejan de caer: se hundieron otros US$793 millones en la jornada y ya acumulan una baja de US$1858 millones en lo que va del mes.

Las Reservas terminaron en u$s 43.702 millones

En el día bajan u$s 793 millones🔴

En el mes caen u$s 1.858 millones🔴

En el año crecen u$s 2.537 millones🟢



Hoy el BCRA compró u$s 132 millones🟢 pic.twitter.com/paumhb0LGl — Christian Buteler (@cbuteler) March 19, 2026

Desde la entidad a cargo de Santiago Bausili explicaron que poco más de tres cuartos de la caída (unos US$600 millones) tuvo que ver con ajustes en las cotizaciones, básicamente por la caída cercana al 5% en el precio internacional del oro, cuya onza cerró en US$4658,6, el menor nivel desde comienzos de diciembre.

Lo concreto es que esa tenencia, que cerró en US$43.702 millones, según el dato provisorio, retrocedió por séptima rueda consecutiva y alcanzó el menor nivel desde el lunes 5 de enero. Es, casualmente, la fecha en la que el BCRA puso en marcha el programa de compra de reservas por entre US$10.000 millones y US$17.000 millones para todo el año.

Vale recordar que, al finalizar el mes pasado -antes de que estallara el conflicto en Oriente Medio-, el stock de reservas había alcanzado un máximo de US$46.905 millones, el mayor nivel desde que asumió la administración Milei y el más alto en seis años. En lo sucesivo, fue esmerilado por pagos de deuda, repliegue de los encajes y los cambios ya mencionados en la valuación de activos derivados de la incertidumbre financiera global.

Compras a ritmo sostenido

La mayor adquisición de divisas verificada hoy estuvo vinculada al incremento superior al 50% en el volumen operado, que pasó de US$390 millones a US$591 millones de ayer a hoy. Todo en medio de un adelantamiento de liquidaciones relacionado con la inactividad que se avecina por los feriados posteriores al fin de semana.

Esto muestra que el BCRA se alzó con poco más del 22% de lo transado en la rueda, un porcentaje no tan lejano al 19,8% que había comprado ayer, lo que revela que aprovechó la mayor oferta disponible.

Los operadores coincidieron en señalar que el grueso de la compra oficial se produjo cuando el billete en el segmento mayorista, que había abierto la jornada a $1400 -y llegó a marcar un máximo intradiario de $1402-, comenzó a replegarse, “presionado por un flujo claramente oferente que lo llevó a tocar los $1392”, describió Nicolás Merino, de ABC Mercado de Cambios. Todo ocurrió antes de cerrar el día a $1394,50, “apenas cincuenta centavos arriba del cierre de ayer”, detalló el operador Gustavo Quintana, de PR Cambios.

Foto tomada el 5 de abril de 2021 en la sede del Fondo Monetario Internacional en Washington. (AP foto/Andrew Harnik)

La nueva y fuerte compra se produjo en una jornada en la que la vocera del FMI, Julie Kozack, destacó precisamente que el BCRA cumpla el compromiso asumido, algo que desde ese organismo venían reclamando insistentemente el año pasado. “Como hemos discutido aquí, para reconstruir las reservas internacionales, el Banco Central de la República Argentina ha comprado cerca de US$3500 millones en reservas desde el inicio del año”, afirmó Kozack. Y luego sintetizó: “Esto es equivalente a cerca de US$70 millones por día”, dijo, para dejar en claro el beneplácito al respecto.