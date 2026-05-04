Otorgan un subsidio extraordinario del 25% al gas para usuarios de bajos recursos en mayo

El Gobierno comunicó hoy que decidió otorgar un subsidio extra del 25% a las tarifas de gas en mayo para los hogares de menores ingresos, en el marco del régimen de ‘Subsidios Energéticos Focalizados’ (SEF).

Ese régimen, que comenzó a aplicarse este año, definió que los usuarios comprendidos en el grupo subsidiado recibía una bonificación del 50% sobre el bloque de consumo inicial. Ahora, el Gobierno anunció que en mayo se sumará otro 25% de descuento.

De esta manera, los hogares que reciben subsidios tendrán en mayo una bonificación del 75% sobre ese bloque de gas consumido. Una vez superado es volumen, seguirán pagando la tarifa plena, sin subsidios.

María Tettamanti, la secretaria de Energía

La medida fue establecida hoy en el Boletín Oficial mediante la resolución 11/2026 de la Secretaría de Energía, y lleva la firma de su titular, María Tettamanti. Esta decisión llega luego de que el Gobierno autorizara los nuevos aumentos de las tarifas del gas, que se ubica en el 5,6% promedio.

La bonificación extraordinaria, según definió esta norma, alcanza tanto a hogares como a entidades de bien público, clubes de barrio y de pueblo y otras categorías de usuarios sin fines de lucro similares.

Para su implementación, ahora queda pendiente la publicación por parte del Enargas de los cuadros tarifarios correspondientes a cada una de las distribuidoras que operan en diferentes regiones del país, comprendiendo este nuevo esquema.

Según anunció el Gobierno en un comunicado, la decisión se tomó a partir del escenario internacional derivado de la guerra en Medio Oriente, que generó “una suba de los precios de los combustibles a nivel global”, y llega cuando crece el consumo de gas estacionalmente, por el impacto de las bajas temperaturas.

Habrá un incremento "excepcional" de los subsidios al gas en mayo. Enrique Villega

LA NACION consultó al Ministerio de Economía por la estimación del costo fiscal de esta decisión de ampliar los subsidios en mayo, pero en el Gobierno no dieron precisiones.

La decisión de ampliar las bonificaciones al consumo de gas busca generar un menor impacto de la suba de las tarifas (aumento de los precios internacionales y el esquema de reducción de subsidios) sobre los bolsillos de los usuarios, pero al mismo tiempo presiona sobre las cuentas fiscales.

En marzo, el Gobierno había anunciado que cerró el mes con superávit, al obtener un resultado fiscal primario de $930.284 millones (antes del pago de deuda), que según sus estimaciones, equivale a aproximadamente 0,5% del PBI.

Pero al mismo tiempo, en marzo también hubo mayor postergación de pagos a empresas, proveedores y otros gastos, para sostener ese superávit. Según los números oficiales, esa ‘deuda flotante’ llegó a $4,04 billones ($4.044.758,20 millones), cifra que marca un salto frente a la cifra de $1,95 billones (1.950.414,50 millones) con la que había cerrado febrero.

Mientras se aplica una bonificación “extraordinaria” en mayo, la película de la gestión de Javier Milei muestra un avance hacia la reducción de los subsidios y un cambio de esquema, con más usuarios alcanzados por la tarifa plena en los servicios de luz y gas. Según datos oficiales, desde que comenzó este Gobierno, hay en el país 2,1 millones de hogares menos que reciben subsidios para el servicio eléctrico, y 900.000 menos bajo el esquema de subsidios al gas.

Según informó LA NACION, esa evolución implicó un menor peso del gasto en ‘subsidios’ dentro de las cuentas públicas: cayeron del 1,4% del PBI a alrededor de 0,6%.