El BCRA hizo la segunda mayor compra de reservas del año: se alzó con US$539 millones

🏦BCRA - RUEDA CAMBIARIA💵



El BCRA finaliza con la segunda mayor compra de divisas del año, u$s 539M⚠️



En lo que va de Dic-22 lleva comprado u$s 1.838M; YTD: u$s 5.674M



El tipo de cambio cierra en: $176,58/176,78



⬆️direct: 0,22%

⬆️anualizado: 119,5%

⬆️diciembre mensuali: 5,9% pic.twitter.com/VWF1hCAHzH