El BCRA inauguró la compra de dólares fuera del mercado y absorbe pesos con cobertura cambiaria

El Banco Central inauguró esta semana una nueva metodología para mostrarle al mercado que está comprometido con la acumulación de reservas sin alterar el equilibrio cambiario: compras de divisas en bloque por fuera del Mercado Libre de Cambios (MLC) para aprovechar oportunidades puntuales. En paralelo, en los últimos días, la autoridad monetaria aceleró la venta de bonos atados a la variación del tipo de cambio oficial para evitar que los pesos inyectados por la adquisición de divisas se traduzcan en mayor volatilidad del dólar.

Ambas líneas de acción fueron confirmadas a LA NACION por una fuente con conocimiento directo del esquema. “ Cuando compramos dólares, emitimos pesos , pero la clave es hacerlo al ritmo que la sociedad los demanda . Esta época tiene mucha volatilidad de saldos: arrancás diciembre y sobran los pesos, arrancás enero y faltan. El objetivo es que la administración sea estable y no produzca picos de volatilidad”, explicó.

La estrategia no está exenta de costos: al ofrecer coberturas cambiarias a precios reducidos, el Banco Central traslada parte del riesgo cambiario a su propio balance, lo que podría generar pérdidas si el tipo de cambio se corrige más adelante.

El esquema quedó expuesto este martes, cuando el BCRA compró US$187 millones, el mayor saldo diario desde marzo de 2025. La magnitud de la intervención contrastó con un volumen operado inusualmente bajo en el mercado oficial, lo que refuerza la lectura de que una parte sustancial de las adquisiciones se realizó fuera de pantalla, a través de block trades. De haberse canalizado íntegramente en el MLC, la participación oficial habría concentrado una porción dominante de la operatoria diaria.

De acuerdo con Portfolio Personal Inversiones (PPI), las compras del BCRA representaron cerca del 77% del volumen spot en una rueda de escaso movimiento. Aun así, el tipo de cambio oficial cerró a la baja y los dólares financieros mostraron variaciones moderadas, una señal de que la intervención estuvo diseñada para sumar reservas sin generar ruido cambiario. Para la consultora, el esquema se apoya en un doble ancla: compras de dólares por fuera del mercado visible y venta de coberturas cambiarias, ahora complementadas por tasas en pesos más altas convalidadas por el Tesoro.

El trasfondo es la “fase de remonetización 2026” anunciada a fines de diciembre por el Banco Central. El programa establece que la acumulación de reservas debe ser consistente con la demanda de dinero y fija como referencia que las compras diarias representen alrededor del 5% del volumen del mercado de cambios, habilitando explícitamente las operaciones en bloque cuando la intervención directa pueda afectar la estabilidad. En su escenario base, la autoridad monetaria prevé compras de divisas por hasta US$10.000 millones a lo largo de 2026, cifra que podría ampliarse si la demanda de dinero crece por encima de lo esperado. “ La compra de este martes fue 5% en el mercado y el resto en bloque ”, precisó la fuente consultada.

Con la última operación, el BCRA acumula compras por US$515 millones en lo que va de enero, un ritmo que ya supera el de varios meses previos y que marca un cambio de escala en la estrategia oficial para recomponer reservas en el arranque de 2026.

Luis Caputo y Bausili, presidente del Banco Central, al salir de Casa Rosada Marcos Brindicci

El enfoque también fue destacado esta semana por Bloomberg, que señaló que el Gobierno de Javier Milei intensificó el uso de títulos dólar linked como herramienta indirecta de intervención cambiaria. Al ofrecer estos instrumentos a precios inferiores al tipo de cambio oficial, el Banco Central brinda coberturas baratas que incentivan a bancos, fondos y empresas a vender dólares spot y mantener exposición cambiaria a través de deuda en pesos , lo cual facilita la acumulación de reservas sin utilizar divisas.

El equilibrio, sin embargo, no es gratuito. El aumento del stock de instrumentos dólar linked y la escasez de liquidez mantienen tensionadas las tasas de corto plazo, en un contexto en el que la última licitación del Tesoro no dejó excedentes significativos de pesos. De cara a las próximas semanas, el mercado seguirá de cerca si la autoridad monetaria complementa esta estrategia con ajustes en encajes o señales adicionales sobre la política monetaria, claves para sostener la estabilidad cambiaria sin comprometer un proceso de desinflación que ya se vio interrumpido en los últimos meses.