El dólar oficial vuelve a caer y muestra el valor más bajo en un mes

A pesar de que el Banco Central (BCRA) arrancó el año con una fuerte compra de dólares, las cotizaciones oficiales tienden este jueves a la baja y tocan el valor nominal más bajo en un mes. Este fenómeno se da en plena ola de colocaciones de deuda en el exterior por parte de las compañías argentinas, que aprovechan el buen clima financiero que quedó después de las elecciones legislativas.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio oficial cerró a $1442,34, equivalente a una caída de $11,08 con respecto al cierre anterior (-0,76%). Esto le permitió a la cotización alejarse aún más del techo de la banda de flotación, que actualmente se ubica en $1544,94, y marcar con un 7,1% la distancia más grande desde comienzos de noviembre.

En las pizarras del Banco Nación, el dólar oficial minorista aparece a $1470, un retroceso de $10 con respecto al cierre previo (-0,7%). En este caso, se trata del valor nominal más bajo en un mes, cuando el 15 de diciembre del año pasado cerró a $1465. Al analizar la dinámica de precios en otras entidades financieras, el valor promedio es de $1477,13, de acuerdo con el relevamiento diario que realiza el BCRA.

“La combinación de un volumen operado reducido, la magnitud de las compras del Central y el dólar a la baja sugiere que las compras se habrían concretado mediante operaciones en bloque, una modalidad prevista dentro de la actual fase de remonetización“, explicaron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI). Ayer, la autoridad monetaria sumó US$187 millones, la compra de reservas más importante desde el 11 de marzo del año pasado, un mes antes de que se anunciara la salida del cepo cambiario minorista.

El dólar oficial toca el valor nominal más bajo en un mes Andrew Angelov - Shutterstock

Según explicó el analista financiero Christian Buteler, el principal oferente de dólares en el mercado cambiario son las empresas mediante la emisión de obligaciones negociables. Ayer Telecom colocó US$600 millones, mientras que el martes emitieron John Deere por US$80 millones y Scania por US$41 millones, por nombrar algunos ejemplos. Ante esa ola de divisas, el Banco Central hizo las compras en bloque, una estrategia que consiste en negociar por fuera del mercado de cambios y comprar divisas sin desestabilizar a las cotizaciones.

“Está muy bien que el BCRA aproveche. Fue lo que hizo durante 2024, sobre todo en la segunda parte, donde también había un crecimiento importante en la colocación de deuda por parte de las empresas y el Banco Central compraba esos dólares. Si bien no había logrado acumular, porque tenía que hacer pagos, pudo juntar las divisas necesarias para cumplir los vencimientos de deuda y que el riesgo país baje. Fue un error cambiar esa política el año pasado a los efectos de intentar que el tipo de cambio llegue al piso de la banda. Demostrar que no estaba mal calibrado costó bastante caro, porque fue parte responsable de la crisis que vivimos en la previa electoral, precisamente por no acumular reservas. Por eso es positivo que hayan aprendido de la experiencia y compren mientras puedan”, sumó.

La tendencia se replica entre los tipos de cambio financieros. El dólar MEP se negocia en el mercado de capitales a $1473,84, unos $7,80 menos que el miércoles (-0,5%). En tanto, el contado con liquidación (CCL) retrocede $15,18 y aparece en pantallas a $1513,10 (-1%).

Por fuera de las pantallas, en la informalidad de las cuevas y arbolitos que operan en el microcentro porteño, el dólar blue se negocia a $1510. En este caso, se trata de una baja de $5 frente al cierre anterior (-0,3%).

“Además de la afluencia de dólares, el Banco Central juega a apuntalar la tendencia al subir un poco más la tasa y al vender bonos dollar linked. Entonces, se le da la posibilidad a quien quiera dolarizarse de hacerlo con un instrumento en pesos, sacar la demanda real al mercado y permite que tengamos este ‘veranito cambiario’“, completó Buteler.

Con el foco puesto en el mercado de deuda soberana, los bonos en dólares cortan con la racha de números en rojo de los últimos días. Los Bonares muestran subas de 0,71% (AL35D) y los Globales de hasta 0,75% (GD41D). Esto le permite al riesgo país descomprimir 14 unidades y ubicarse en los 572 puntos básicos (-2,39%).

Sin embargo, el rojo vuelve a aparecer en la Bolsa porteña. Este jueves, el S&P Merval cede 0,8% y cotiza en 2.925.601 unidades (US$1931 al ajustar por el CCL), a pesar de ser una rueda positiva para los principales índices accionarios de Wall Street. En el panel principal, las mayores caídas del día son para Pampa Energía (-3,4%), Irsa (-2,5%) y Cresud (-2,4%).

El rojo se contagia entre las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (conocidas como ADR). Los papeles de Central Puerto retroceden 2,7%, seguidos por los de Cresud (-1,9%), Globant (-1,4%) y Tenaris (-1,4%).