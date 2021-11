El BCRA prohíbe a los bancos aumentar este mes su tenencia de dólares

El Banco Central (BCRA) dictó una norma que obliga a los bancos a mantener estable la “posición global en moneda extranjera” que acrediten al día de hoy, una medida con la que procura que no se sumen a demandar dólares. Descuenta que tienen esa posibilidad, ya que la tenencia de cartera que acreditan se encuentra por debajo de los límites máximos permitidos.

La medida es reveladora de la endeble posición de reservas propias con que cuenta esa entidad y se adoptó al cabo de la tradicional reunión ordinaria que el directorio realiza cada jueves. Significa, en los hechos, que no podrán comprar dólares o sumar tenencias en esa moneda aunque tenían un cupo sin utilizar por las normas vigentes hasta ahora, y aun cuando en las últimas semanas debieron responder a algunos retiros de depósitos.

La Posición General de Cambios (PGC) de las entidades autorizadas comprende la totalidad de los activos externos líquidos de la entidad, lo que incluye disponibilidades en oro amonedado o en barras de buena entrega, billetes en moneda extranjera, tenencias de depósitos a la vista en bancos del exterior, inversiones en títulos públicos externos emitidos por países miembros de la OCDE cuya deuda soberana cuente con una calificación internacional no inferior a “AA”, y certificados de depósito a plazo fijo en entidades bancarias del exterior que cuenten con calificación internacional no inferior a “AA”, y los saldos deudores y acreedores de corresponsalía.

A eso se agregan “las compras y ventas de estos activos que estén concertadas y pendientes de liquidación por operaciones de cambio con clientes a plazos no mayores a 48 horas”, según las normas del BCRA.

El dólar en pandemia Shutterstock - Shutterstock

Desde el ente monetario, que hoy habría vuelto a vender más de US$80 millones en el mercado de contado y el equivalente a unos US$500 millones en posiciones de dólar futuro, apuntan que la decisión se tomó tras considerar “la mayor demanda estacional de los importadores”, en especial porque se registra en momentos en que hay “una menor presencia de exportadores”, retracción que juzgan ahora agravada “por un paro decretado en la terminal portuaria de Rosario”.

De este modo ya suma desembolsos por unos US$ 560 millones en las últimas seis ruedas sólo por operaciones de contado o unos US$ 230 millones en esa plaza en lo que va del mes. Así las ventas de noviembre ya superan el saldo comprador de US$ 209 millones que había logrado en octubre, tras prohibir el pago anticipado de importaciones.

Todo se dio en una jornada en la que el dólar en el mercado paralelo llegó a tocar los $200 para la venta, antes de cerrar a un promedio de $199 y el contado con liquidación (CCL) no regulado se mantuvo en $214, lo que da claras muestras del nerviosismo que ganó al mercado.

“Lo que se intenta es desalentar especulaciones sobre posibles saltos en el tipo de cambio”, sostienen.

La norma, que congelará la tenencia de dólares de los bancos desde hoy y al menos hasta fin del mes en curso, dispone que las entidades deberán mantener la PGC “en el mismo nivel del promedio mensual de saldos diarios registrado en octubre” o “el vigente al día de hoy”. De ambas cifras, “la que resulte menor”.

Desde la entidad rectora del sistema dijeron haber mantenido conversaciones con los bancos en las que estos le habrían asegurado que “están en condiciones de mantener esa posición”.

Pero en al menos en dos entidades privadas consultadas por LA NACION al respecto había sorpresa por la normativa, además de temor por el impacto que podría tener en el mercado.