El bitcoin supera los US$124.000 y marca un nuevo récord histórico

El bitcoin registró este jueves un nuevo récord histórico al superar por primera vez la barrera de los US$124.000, impulsado por un contexto legislativo favorable y por el avance de los principales índices de Wall Street. Según datos de las operaciones bursátiles asiáticas, la cotización tocó brevemente los US$124.500, antes de retroceder levemente. La mejor marca hasta el momento había sido el pasado 14 de julio y se ubicaba en los US$123.205.

El alza coincide con una jornada positiva en Estados Unidos, donde el índice ampliado S&P 500 y el tecnológico Nasdaq cerraron la sesión del miércoles con máximos históricos. A la vez, el desempeño del bitcoin en los últimos meses refleja una tendencia ascendente sostenida.

El mercado se vio fortalecido por señales políticas provenientes de la Casa Blanca, donde el presidente estadounidense, Donald Trump, promovió un marco legislativo más favorable para la adopción y el uso de criptomonedas. Además, la autoridad reguladora del sector cerró batallas legales clave que generaban incertidumbre entre los inversores.

“El mercado de las criptodivisas se beneficia de unas condiciones fundamentales muy favorables”, recordó recientemente el analista de mercado Samer Hasn en diálogo con AFP. La combinación de un clima político propicio y la resolución de disputas legales ha contribuido a sostener la confianza de los inversores en el sector.

Hasn también señaló que Trump podría estar inclinado a acelerar la integración de los activos digitales en el sistema financiero nacional y a levantar restricciones adicionales, dada su creciente implicación y la de su familia en esta industria. La expectativa de una política más flexible refuerza el interés por la criptomoneda y mantiene la presión alcista sobre su cotización.

En el plano normativo, la resolución de disputas legales por parte de la autoridad reguladora del sector en Estados Unidos eliminó algunos obstáculos que afectaban la operativa de empresas vinculadas a las criptodivisas. Estas definiciones, sumadas al respaldo político, contribuyeron a crear un entorno más previsible para el sector.

La tendencia alcista no se limita al bitcoin: otras criptomonedas relevantes en el mercado también mostraron incrementos, aunque de menor magnitud. El efecto combinado de la evolución de los precios y la perspectiva de cambios regulatorios impulsa el volumen de operaciones y amplía la participación de actores institucionales en el ecosistema.

Aunque la criptomoneda mantiene un alto nivel de volatilidad, el hecho de superar marcas históricas puede reforzar su posición como activo de cobertura y como instrumento de inversión. El nuevo máximo del bitcoin se convierte así en un hito para un mercado que busca consolidarse frente a los desafíos regulatorios y las fluctuaciones de confianza.

Con información de AFP.