Uno por uno: los nombres vinculados a Satoshi Nakamoto y por qué el misterio sigue abierto

El misterio sobre quién se esconde detrás del seudónimo Satoshi Nakamoto volvió a instalarse en el centro del debate de la industria cripto. La discusión resurgió luego de que The New York Times publicara ayer una extensa investigación que señala a un informático de 55 años llamado Adam Back como el creador de bitcoin.

El apuntado es un hombre británico, doctor en Ciencias de la Computación, cofundador y CEO de Blockstream y de bstrco. Además, se define como Cypherpunk, criptógrafo e inventor de Hashcash (minería de bitcoin).

El propio acusado respondió en redes y aseguró que no es la persona detrás de la figura de Satoshi Nakamoto. Explicó que igualmente fue de los primeros en enfocarse intensamente en las implicancias positivas de la criptografía para la sociedad.

i'm not satoshi, but I was early in laser focus on the positive societal implications of cryptography, online privacy and electronic cash, hence my ~1992 onwards active interest in applied research on ecash, privacy tech on cypherpunks list which led to hashcash and other ideas. — Adam Back (@adam3us) April 8, 2026

No es la primera vez que se señala a alguien como el responsable de dar vida a Satoshi Nakamoto. A continuación, los principales casos.

Peter Todd

El documental de HBO Money Electric: the bitcoin mystery (2024), dirigido por el cineasta Cullen Hoback, sugiere que el desarrollador de software Peter Todd sería el creador de bitcoin.

A pesar de las múltiples pruebas, como un posteo de Todd en un foro de internet iniciado bajo el nombre de “Nakamoto”, el especialista en sistemas negó todo tipo de relación con la invención de la criptomoneda. “No soy Satoshi”, aseguró en un mail enviado al medio Bloomberg.

El desarrollador de software Peter Todd

“Si Cullen hubiera querido realmente encontrar a Satoshi, podría haber comprobado fácilmente los hechos”, comentó Todd en el correo electrónico. Y agregó: “Basándome en lo que ha ocurrido y en su comportamiento, sospecho firmemente que nombrarme a mí como Satoshi era solo una estrategia de marketing para llamar la atención sobre su documental”.

Además, calificó la producción de Cullen de “enfoque hilvanado, circunstancial y basado en coincidencias para intentar encontrar a Satoshi”.

Dorian Satoshi Nakamoto

En 2014, la revista Newsweek publicó una investigación en la que afirmaba que Dorian Satoshi Nakamoto, un ingeniero que entonces tenía 64 años y vivía en California, era la mente detrás de la famosa criptomoneda.

Sin embargo, el hombre negó ser el creador de bitcoin. “Escribo este comunicado para limpiar mi nombre. No soy el responsable de crear Bitcoin, y rechazo el artículo publicado por Newsweek”, dijo el hombre en un comunicado enviado al periodista Felix Salmon de Reuters.

Dorian Satoshi Nakamoto Reuters

Y continuó: “El falso reporte de Newsweek nos provocó un gran estrés a mí, a mi madre de 93 años, a mis hermanos y sus respectivas familias. Agradezco el apoyo recibido de diversas partes del mundo. Este es el último comunicado que publicaré sobre este asunto, y ahora pido que respeten nuestra privacidad”.

Nick Szabo

El científico y criptógrafo estadounidense Nick Szabo también fue señalado varias veces de ser Satoshi Nakamoto. ¿El motivo? Durante la década del 90, incursionó en temáticas como contratos digitales y sistemas de dinero alternativos, mucho antes de que una criptomoneda como bitcoin se convirtiera en una posibilidad concreta.

De hecho, Szabo desarrolló una idea que fue clave para la posterior creación de lo que hoy se conoce como el “oro digital”: el Bit Gold. Se trataba de una moneda digital descentralizada, que prescindía de intermediarios.

Nick Szabo

A su vez, se dedicó a escribir y estudiar sobre la importancia de la privacidad de los usuarios. Su creciente interés por la industria, sumado a las similitudes de sus publicaciones con las de Satoshi Nakamoto, dieron lugar a diversas teorías que lo presentan como el verdadero creador de bitcoin.

Sin embargo, el propio Szabo negó todo tipo de relación con el proyecto y poco se sabe de su vida privada.

Craig Wright

Otro caso recordado alrededor de este misterio es el del australiano Craig Wright. El científico aseguró durante varios años ser el creador de la criptomoneda. Todo terminó en 2024, durante un juicio en Reino Unido, en donde se confirmó que no era él y tuvo que decir públicamente en redes sociales que no era el creador.

Craig Wright

El juez a cargo de la causa indicó que había pruebas “abrumadoras” que demostraban que Wright no era “la persona que creó el sistema bitcoin”. Durante casi un mes y medio, el Tribunal Superior de Justicia británico examinó las declaraciones de Wright, a quien sus detractores llaman “Faketoshi” (el “falso Satoshi”).

“Wright no consiguió presentar ni un solo documento verificable y fiable para apoyar” estas afirmaciones, dijo entonces Jonathan Hough, el abogado de Crypto Open Patent Alliance.

Stephen Mollah

Un caso similar al de Wright es el de Stephen Mollah, un economista británico-asiático, que a su vez tiene acusaciones de fraude. “Estoy aquí para afirmar que sí: soy Satoshi Nakamoto y creé bitcoin con la tecnología blockchain”, dijo el hombre en una conferencia cripto con entrada de 500 libras.

Stephen Mollah

Sin embargo, su declaración estaba lejos de ser cierta: el periodista de la BBC de Londres Joe Tidy, quien estuvo presente en el evento, relató en un artículo que Mollah fue incapaz de presentar pruebas contundentes, lo que despertó irritación entre los presentes.

“Me fui, junto a otros reporteros desconcertados, llevándonos cualquier duda restante de que esto terminaría siendo otro callejón sin salida en la búsqueda por desenmascarar a Satoshi”, escribió Tidy.