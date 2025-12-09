El CEO de Rio Tinto lidera una expedición de inversores a la Argentina para revolucionar el litio

Una mañana lluviosa en Buenos Aires sorprendió a los empresarios y especialistas en finanzas que este martes se agruparon en el lobby del hotel Four Seasons, resguardados del agua mientras esperaban la llegada del ministro Luis Caputo, quien iba a dar una charla. Entre ellos se mezclaba el ir y venir de turistas extranjeros que levantaban la vista con la esperanza de cruzarse con Shakira, la artista que esta semana ofrece tres shows en el estadio Vélez.

Con un perfil más bajo, pero de traje, otra comitiva también recorría la ciudad: un grupo de inversores internacionales invitados por Simon Trott, CEO global de Rio Tinto, una de las principales mineras del mundo. Trott llegó al país el domingo y permanecerá toda la semana: viajará a visitar proyectos de la compañía y espera coronar la visita con una nueva reunión con el presidente Javier Milei.

El ejecutivo, que asumió la conducción global de la minera en agosto pasado, ya vino a la Argentina en dos oportunidades. En esta ocasión trajo a un grupo de inversores y analistas para que conozcan de primera mano algunos de los proyectos de litio que la compañía posee en Salta y Catamarca, y para que se reúnan con los principales actores del sector, incluidos los gobernadores de las provincias donde opera.

Trott —australiano, con más de 25 años en la empresa— reunió ayer durante tres horas a los 30 inversores en el hotel Park Hyatt. Allí les presentó la estrategia del grupo y respondió preguntas sobre el mercado del litio y las perspectivas de inversión en la Argentina. “ La Argentina es la piedra angular de nuestra estrategia de litio ”, decía la diapositiva 26 de las 56 que mostró en su presentación.

Rio Tinto asegura que permanecerá en la Argentina por décadas y evalúa nuevas oportunidades, incluso en cobre

Rio Tinto es la segunda minera más grande del mundo y la principal productora de litio en la Argentina, tras adquirir Arcadium Lithium por US$6700 millones en marzo pasado. La compañía opera dos de los seis proyectos en producción del país: Fénix, en Catamarca, y el Salar de Olaroz, en Jujuy, incorporados a través de Arcadium.

Este año, además, el Gobierno aprobó la adhesión al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto Rincón Litio, en Salta, donde la empresa se comprometió a invertir US$2700 millones para elevar la capacidad a 60.000 toneladas anuales de litio grado batería. La construcción de la planta comenzó a mediados de este año. También evalúa ampliar inversiones en el proyecto Sal de Vida, en Catamarca.

Fundada en 1873, la compañía británica es líder global en aluminio, hierro y cobre, pero tenía una presencia marginal en litio hasta hace pocos años. Tras la compra del proyecto Rincón por US$825 millones en 2021, Rio Tinto decidió desarrollar su negocio de litio, principalmente en la Argentina, decisión que consolidó con la adquisición de Arcadium Lithium.

Dado su peso global, la presencia de Rio Tinto genera un fuerte efecto de arrastre en la industria local. La empresa opera en 35 países y emplea a unas 60.000 personas.

Simon Trott, CEO mundial de Rio Tinto, valoró la experiencia local en extracción de litio y la capacidad técnica en los proyectos RIO TINTO - RIO TINTO

En una entrevista con LA NACION, Trott destacó la calidad de los recursos naturales del país y la capacidad del equipo local heredado de Arcadium. “Me sorprendió gratamente la capacidad local”, dijo.

También confirmó que están evaluando invertir en proyectos de cobre, aunque ya tienen una presencia indirecta en Los Azules, donde se utiliza la tecnología Nuton, creada por la compañía.

–¿Por qué están interesados en invertir en la Argentina?

–Por sus recursos naturales de clase mundial y por la capacidad técnica local para desarrollar y operar proyectos. La Argentina será un país muy importante para Rio Tinto. Esta es mi segunda visita y espero volver muchas veces más.

–¿Por qué trajeron a un grupo de inversores al país?

–Para mostrarles nuestros proyectos, el talento de los equipos locales y nuestras aspiraciones de crecimiento en litio. Son alrededor de 30 inversores de distintos países: Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña y otros. Los invitamos para mostrarles los negocios que tenemos aquí y nuestras aspiraciones de crecimiento en la Argentina. Tendrán varias presentaciones y reuniones con distintos actores, tanto del Gobierno como del sector privado. Mañana viajaremos a visitar los proyectos Fénix y Rincón.

–¿Es la primera vez que los inversores visitan la Argentina?

–Sí, y es la primera vez que organizamos un viaje de este tipo. Los trajimos hablar de nuestras aspiraciones en la Argentina, mostrar el talento de nuestros equipos locales y explicar el desarrollo de nuestro negocio de litio y su proyección futura.

–¿Qué preguntas les hacen con mayor frecuencia?

–Principalmente, sobre nuestro negocio de litio: expectativas de mercado, estrategia y perspectivas de inversión en la Argentina.

Presentación de Simon Trott, CEO mundial de Rio Tinto, con inversores; la compañía afirma que la estabilidad regulatoria será determinante para sostener su plan de inversiones en la Argentina

–¿Cuál es hoy su nivel de inversión?

–Tenemos un plan de inversión de alrededor de US$3000 millones para nuestro negocio de litio en el país. Estamos ampliando nuestra producción hasta unas 200.000 toneladas y analizamos nuevas oportunidades de crecimiento, sobre todo aquí en la Argentina. Confiamos en invertir porque nos gustan los proyectos y valoramos un entorno regulatorio estable. Creo que hubo mejoras significativas, apoyadas por iniciativas como el RIGI, que cubre nuestro proyecto de Rincón. También lo aplicamos en Fénix, lo que nos da mayor certeza para invertir. Necesitamos que estas medidas se mantengan para seguir avanzando con nuestras aspiraciones de crecimiento.

–¿Qué condiciones necesita el país para atraer inversiones?

–Un marco regulatorio estable y previsible. Nuestros proyectos requieren capital a largo plazo, por lo que la estabilidad es clave.

–¿Los controles de capital afectan las inversiones?

–Invertimos según las reglas actuales, pero cuanto más libre sea el movimiento de capital, más eficiente es el negocio.

–¿Las elecciones influyen en sus decisiones?

–Nos enfocamos en las políticas públicas, no en la política. Lo importante es la estabilidad del entorno regulatorio.

Presentación de Simon Trott, CEO mundial de Rio Tinto, con inversores; la minera espera producir 200.000 toneladas de litio y destaca que el mercado tendrá alta demanda pero también fuerte volatilidad

–El precio del litio ha cambiado mucho en los últimos años. ¿Qué espera para el futuro?

–Cuando analizamos el mercado del litio, vemos que la demanda se ha mantenido más o menos en línea con nuestras expectativas, incluso un poco por encima, especialmente en almacenamiento sustentable, donde el uso de litio ha sido mayor. Es una industria joven, con tasas de crecimiento significativas. Proyectamos un crecimiento del 30% anual hacia mediados de la década de 2030. Es un mercado todavía pequeño, pero de crecimiento muy rápido, lo que genera volatilidad de precios, como vimos en los últimos 12 meses. Nosotros invertimos a largo plazo y con capital significativo, por lo que miramos el precio en esa perspectiva. La volatilidad seguirá, pero confiamos en el potencial del mercado.

–¿Por qué consideran que la Argentina es “la piedra de oro del litio”?

–Por la calidad de sus recursos y por las capacidades locales, especialmente en extracción directa y manejo de salares.

–¿Podría fabricarse baterías en el país?

–Cada uno debe enfocarse en sus ventajas competitivas. Para nosotros, como compañía de recursos, las baterías no son nuestra especialidad. Ese desarrollo quedará para otros. Nuestro foco es el recurso, el litio y el proceso químico.

–¿Evalúan invertir también en cobre?

–Nos enfocamos en cuatro commodities: hierro, aluminio, cobre y litio. De ellos, cobre y litio tienen el mayor potencial de crecimiento para nosotros. En cobre ya tenemos algunos intereses en la Argentina. Tenemos participación en Los Azules, donde buscamos incorporar nuestra tecnología Nuton. Si surgen otras oportunidades en la Argentina, nos interesaría avanzar. Nuestra división de exploración está analizando alternativas en el país.

–¿Qué impacto tendría un cambio en la Ley de Glaciares?

–Lo analizaremos junto con el Gobierno. Operamos con altos estándares ambientales y buscamos licencia social para proyectos de largo plazo.