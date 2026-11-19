Horacio Marín planteó un horizonte exportador más ambicioso que el proyectado por la propia YPF. Aunque sus informes ubican a la Argentina en el puesto 13 del ranking mundial de exportadores de crudo hacia principios de la próxima década —por detrás de Kuwait—, el presidente y CEO de la petrolera bajo control estatal aseguró que el país se ubicará entre los diez mayores exportadores del planeta para 2030.

“En YPF me dicen 13, pero no están contemplados los 250.000 barriles adicionales: yo veo que podemos llegar a estar entre los 10”, sentenció Marín, al explicar que la meta de superar los US$30.000 millones anuales en exportaciones energéticas quedará ampliamente superada.

Durante su disertación en RepensAR Summit en el Museo Malba, el ingeniero explicó que ese salto es por la decisión de ampliar la capacidad de transporte del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) a un millón de barriles diarios, dada la alta demanda de las productoras privadas.

Marín, sobre la Decisión Final de Inversión de Argentina LNG: “Ninguno de los tres nos podemos salir" Soledad Aznarez

“Ese ducto fue hecho a 770.000 barriles. Nosotros queríamos hacerlo más grande, pero bueno. La noticia es que el oleoducto se va a ir a un millón de barriles muy rápido”, contó. Hasta ahora, los planes de YPF contemplaban un desarrollo por etapas que alcanzaría los 550.000 barriles en 2028 y un tope proyectado de 770.000 barriles por día.

Cambio de fecha

La otra definición de Marín fue la reprogramación del proyecto Argentina LNG. Si bien la Decisión Final de Inversión (FID) estaba agendada para el jueves 26 de noviembre, Marín precisó que la rúbrica formal del acuerdo con Eni y XRG (Adnoc) tendrá lugar el lunes 30 de noviembre a las 11:15 en el Palacio Libertad.

Frente a las dudas en el mercado por la falta del cierre financiero final (financial closing), el directivo remarcó que el paso del 30 de noviembre es obligatorio (binding) e irreversible: “Ninguno de los tres nos podemos salir. Ya tenemos el préstamo puente (bridge loan) para financiar las inversiones durante dos años y el costo de salida es tan alto que el proyecto se hace sí o sí”.

La obra requerirá US$51.000 millones de gasto de capital (capex) y unos US$20.000 millones de opex. Marín comparó el monto con “41 dormitorios repletos de billetes de 100 dólares”, al ser la mayor inversión productiva en la historia argentina y latinoamericana.

YPF, Eni y XRG firmarán el lunes 30 de noviembre a las 11:15 en el Palacio Libertad

A su vez, el titular de YPF explicó que el proyecto igualará los márgenes de rentabilidad de Qatar, gracias al canje de áreas acordado con Pluspetrol para procesar wet gas (gas rico en líquidos), lo que generará una facturación dividida en un 52% por gas licuado y un 48% por los líquidos asociados.

Con todas estas obras, las exportaciones argentinas de crudo treparán a 1.300.000 barriles diarios, en un escenario donde dos de cada tres barriles producidos en el país se exportarán. A cotizaciones internacionales promedio, ese caudal aportará más de US$25.000 millones anuales solo por envíos petroleros. Además, la cifra convertirá a la Argentina en el sexto exportador global de gas natural licuado (GNL), el segundo en etano para la industria petroquímica y el quinto en gas licuado de petróleo (GLP).

Respecto a la marcha de la obra del VMOS —que demanda una inversión de US$ 3.000 millones a través de un consorcio de petroleras—, el directivo ratificó que el tendido troncal de 437 kilómetros está en su fase final. El llenado del oleoducto comenzará a principios de enero de 2027 y requerirá dos meses, para iniciar los despachos marítimos regulares a partir de marzo.

Hacia el final, Marín descartó cualquier conflicto con el sector agropecuario al señalar que la energía aportará “dos turbinas adicionales” a la economía sin desplazar al campo: “Argentina pasa de ser un país con petróleo a un país petrolero”, resumió.