“Argentinos: volvámonos a ilusionar. Hagamos que valga la pena”. No se trata de un eslogan de la selección argentina, sino del nuevo título del coloquio que organiza el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), que se realizará la semana próxima en Mar del Plata. Fueron invitados los tres principales candidatos presidenciales, Javier Milei (La Libertad Avanza), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) y Sergio Massa (Unión por la Patria), junto a sus referentes económicos, pero todavía no confirmaron su presencia. El presidente Alberto Fernández hablará durante la primera jornada de manera presencial.

“El título del coloquio se llama ‘volvámonos a ilusionar’ y pretende conectar la ilusión con los hechos del último mundial, donde nos encontró a todo los argentinos unidos, independientemente del origen y nuestra pertenencia”, dijo Santiago Mignone, presidente del 59° Coloquio, Tesorero de IDEA y Country Senior Partner de PwC Argentina, en una conferencia de prensa con periodistas.

“Ese volver no solo nos conecta con la selección, sino también con 40 años del retorno a la democracia, donde también se vivió un momento de ilusión y de unidad del país, para poder consensuar una nueva forma de vida en democracia. Los consensos democráticos han durado cuarenta años, más allá de las crisis que ha tenido el país. Nosotros le queremos sumar a través de este Coloquio consensos para la transformación, para tener una forma consensuada de administrar el país. Al igual que en el mundial, no implica un optimismo vacío, sino una ilusión que está detrás de algunos sectores dinámicos, que nos van a permitir dinamizar el cambio y hacer las transformaciones que son necesarias”, agregó Mignone.

El presidente Alberto Fernández en el último Coloquio de IDEA; volverá a estar presente en el primer día del evento Mauro V. Rizzi - LA NACION

En el primer día del evento, el miércoles próximo, el protagonista será Julio Velarde Flores, presidente del Banco Central de Perú, que será entrevistado por el gerente general del Banco Galicia, Fabián Kon. El nombre de la charla es “Dejar atrás la inflación: el caso Perú”.

En el segundo día, está planeado que hablen de manera independiente Massa y luego Bullrich, junto a sus referentes económicos. El turno de Milei sería recién el viernes por la mañana.

La cámara empresarial presentará también las propuestas en las que estuvieron trabajando, pero harán foco principalmente en dos: la creación de empleo y la reducción en el gasto público. “Las elecciones primarias dejaron en evidencia que hay una conciencia distinta de la sociedad de que el déficit estructural infinanciable permanentemente es sinónimo de fracaso como país . Vamos a hablar sobre dos de los componentes del gasto: el tema previsional y los subsidios a la energía. Cuando hablemos sobre los ingresos, no estamos proponiendo sacar todos los impuestos, porque eso desfinanciaría al Estado e iría en contra de la eliminación del déficit fiscal, que es lo que proponemos”, dijo Daniel González, director ejecutivo de IDEA.

Durante todo el año, cada semana se reunieron 65 CEO de empresas nacionales e internacionales para diseñar las propuestas alrededor de siete ejes temáticos que consideran clave para salir de las crisis: marco laboral, liderado por Martín Galdeano, presidente y CEO de Ford Argentina; gasto público, liderado por Javier Goñi, director de IDEA y gerente general de Ledesma; modernización impositiva, liderado por Fernando Cóccaro, director de IDEA y socio de E&Y; los 40 años de democracia, liderado por Guillermo Lipera, secretario de IDEA y socio gerente de Bulló Abogados; cambio climático y reducción de emisiones, liderado por María Eugenia Tibessio, directora de IDEA y presidente de Dupont Argentina; conversión de planes sociales a empleo, liderado por Gabriela Renaudo, vicepresidente 2° de IDEA y Country Group Manager South Cone de Visa, y ecosistemas dinámicos, liderado por Roberto Alexander, vicepresidente 1° de IDEA y gerente general de IBM Argentina.

“En IDEA nos obsesiona la falta de creación de empleo genuino, privado y de calidad, que ya lleva muchísimos años. Una cosa que discutimos mucho es que tampoco esto tiene que ver solo con crear condiciones de empleo, porque si la macro no se ordena y no hay inversiones, no va a haber creación de empleo genuino”, dijo González.

“Por otro lado, en IDEA creemos que el desequilibrio estructural permanente que tenemos en la Argentina, es la principal causa por la cual vivimos en inflación y en crisis cíclicas . La situación fiscal la dividimos en dos, modernización impositiva y gasto público, que trabajará sobre el sistema previsional, mirando hasta qué punto algunos regímenes especiales tienen sentido. Es un componente importantísimo del gasto público y queremos asegurar que no habrá un colapso del sistema en el mediano plazo”, agregó.

La cámara empresarial, además, considera que hay cinco sectores de la economía argentina con un potencial enorme que podrían ayudar al país a salir de las crisis recurrentes. Los cinco sectores con mayor dinamismo son energía, minería, agroindustria, economía del conocimiento y turismo, según enumeraron en IDEA. “Capitalizarlos requerirá de acuerdos lo suficientemente amplios como para perdurar en el tiempo, pero también lo suficientemente precisos como para tener relevancia, con liderazgo y una mirada puesta en el largo plazo. En el 59° Coloquio buscaremos llegar con propuestas concretas, sólidas y realizables desde una óptica política y social”, dijo Mignone.

González explicó que con los cinco sectores “está clarísimo que la Argentina tiene un potencial enorme, donde hay ventajas competitivas”. Por lo tanto, en IDEA van a trabajar para enseñar el tamaño de esa oportunidad. “Queremos mostrar con estudios a dónde pueden llegar e identificar cuáles son los desafíos de ese potencial, muchos de los cuales son genéricos, pero hay muchos específicos, que es bueno dar el debate y discutirlos, para que pasen de potencial a la realidad”, agregó.