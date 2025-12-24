Por qué el cobre alcanzó un máximo histórico

Según el Financial Times, los precios del cobre alcanzaron un máximo histórico el martes, superando los US$12.000 por tonelada por primera vez. Esto se produce en un momento de preocupación ante los posibles aranceles a las importaciones estadounidenses y la reducción de la oferta mundial.

El medio británico también señaló que los precios del cobre han alcanzado sucesivos niveles récord desde octubre, a pesar de los temores a la escasez de suministro.

Además, subrayó que la subida de los precios del cobre ha ido acompañada de un aumento de los precios del oro y de la plata, impulsados por las tensiones geopolíticas y por las crecientes expectativas de que la Reserva Federal de EE.UU. comience a recortar las tasas de interés el próximo año.

Los precios del cobre han registrado uno de sus mejores comportamientos anuales en más de una década. www.dailyfx.com

En la misma línea, los analistas citados en el periódico afirmaron que la suba de los precios del cobre también puede atribuirse a las perspectivas de nuevos estímulos económicos en China, que constituye uno de los mayores consumidores mundiales de este metal. Además, subrayaron el debilitamiento del dólar estadounidense, que ha impulsado los precios tanto de los metales básicos como de los preciosos.

Este reciente impulso de los precios del cobre también puede atribuirse, según informó el Financial Times, a la creciente preocupación por la posibilidad de que se impongan aranceles adicionales al cobre el próximo año.

En resumen, en lo que va de año, los precios del cobre han registrado uno de sus mejores comportamientos anuales en más de una década.