El consumo masivo tuvo un leve rebote en el primer trimestre traccionado por alimentos y bebidas, según un informe privado

El consumo masivo habría mostrado una recuperación en el bimestre febrero-marzo, según un informe de NielsenIQ. De acuerdo con la empresa especializada en el análisis del comportamiento de compra a través de datos omnicanal, en ese período se registró un crecimiento del 1,5% en comparación con el mismo lapso del año anterior.

En tanto, el acumulado de 2026 se ubica un 1% por encima de igual período de 2025.

En el bimestre febrero-marzo, el rubro alimentos creció un 2,2%, impulsado por golosinas (7,7%), alimentos básicos (0,8%) y no básicos (0,3%). Por su parte, las bebidas avanzaron un 2,4%, traccionadas por las no alcohólicas (2,2%) y las alcohólicas (3%).

“Hoy, en el consumo total se observa un leve brote verde. Hay una tasa que comienza a revertirse”, dijo Damián Graziano, director comercial de NielsenIQ para Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay, en declaraciones radiales.

El ejecutivo explicó que entre junio y julio de 2025 se inició una desaceleración que se profundizó hacia fin de año. “ La tendencia se fue debilitando hasta llegar a unas fiestas y un verano complejos , en los que las tasas de recuperación prácticamente desaparecieron y tendieron a cero. Sin embargo, en marzo se produjo un repunte impulsado por alimentos y bebidas, no solo por golosinas y snacks, sino también por productos básicos”, detalló.

Consumo NIelsenIQ

Si bien Graziano indicó que comienza a vislumbrarse una recuperación, advirtió que mantienen una mirada cautelosa. La razón es que en los próximos meses la comparación será contra bases más elevadas.

Respecto de los precios, Graziano señaló que en los autoservicios se registran variaciones menores, lo que resulta atractivo para los consumidores.

“Se observa un cambio en los hábitos de consumo. El cliente se está alejando de las grandes cadenas y de las compras voluminosas, en un contexto de mayor restricción presupuestaria. ¿Cómo controlan el gasto? Compran cuando lo necesitan”, explicó.

En esa línea, agregó que aumenta la frecuencia de visitas a comercios más pequeños, como almacenes de barrio o autoservicios. Allí, las variaciones de precios son algo menores y, además, hay mayor variedad de productos, ya que los fabricantes necesitan colocar la mercadería.

En febrero y marzo, los precios crecieron un 25% respecto de igual período del año pasado. El canal moderno (-4,7%) continuó mostrando una contracción en el consumo frente al mismo bimestre del año anterior, mientras que el canal tradicional creció un 6,9%.

Por otro lado, Graziano destacó que existe una correlación entre el aumento del gasto en servicios y la caída del consumo masivo. “Es casi uno a uno”, afirmó.

Al analizar la evolución entre el Gran Buenos Aires y el interior del país, señaló que el consumo masivo comienza a relegarse en paralelo con la quita de subsidios. A esto se suma una menor disponibilidad de ingresos y una retracción general.