El desafío de Reddit: cobrar por sus datos y recuperar a sus usuarios

A comienzos de este verano, Backrooms, una película de terror, se convirtió en una de las producciones independientes más exitosas de la historia: recaudó US$393 millones con un presupuesto de apenas US$10 millones. Su material de origen era poco habitual: una colección de imágenes de habitaciones inquietantemente vacías que se difundieron por Reddit, un foro de Internet. Desde entonces, productores de Hollywood empezaron a recorrer el sitio en busca de inspiración.

Reddit viene atravesando tiempos difíciles. Su acción cayó alrededor de un tercio este año. Los sólidos resultados trimestrales del mes pasado no alcanzaron para entusiasmar a los accionistas, preocupados porque la compañía pueda verse perjudicada a medida que los usuarios recurran a chatbots de inteligencia artificial para buscar información, en lugar de utilizar buscadores como Google, que los derivan hacia otros sitios.

Por ahora, Reddit intenta convencer a los desarrolladores de chatbots de que paguen más por sus datos, tanto mediante acuerdos comerciales como a través de demandas judiciales. Pero, a largo plazo, espera que los usuarios cansados de los bots regresen a uno de los últimos refugios de contenido generado por personas que quedan en internet.

El modelo de negocios de Reddit se encuentra en algún punto intermedio entre Instagram -que obtiene ingresos a partir del contenido generado por los usuarios- y Wikipedia -que depende de un ejército de moderadores voluntarios-. Ese equilibrio no siempre fue fácil de administrar. En 2023, los voluntarios que moderan sus “subreddits” realizaron una huelga de varios días después de que la compañía anunciara que comenzaría a cobrar por el acceso a su interfaz de programación de aplicaciones (API), de la que dependen los desarrolladores independientes que crean aplicaciones basadas en Reddit.

Reddit intenta convencer a los desarrolladores de chatbots de que paguen más por sus datos

La plataforma mantuvo su decisión y quizás ya estuviera pensando en clientes de mayor tamaño. Poco después, cerró acuerdos con Google y OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, que según trascendió acordaron pagar US$60 millones y US$70 millones anuales, respectivamente, para entrenar sus modelos con datos de Reddit.

Quizás hayan conseguido una verdadera ganga. Reddit se convirtió en la fuente más citada por muchos de los principales chatbots estadounidenses, según un análisis encargado por la compañía a Profound, una firma de investigación. Uno de los usos particularmente valiosos de sus datos es la generación de recomendaciones de productos. Alrededor del 40% de las conversaciones en el sitio están relacionadas con actividades comerciales, incluidas las compras, afirma Jen Wong, directora de operaciones de Reddit.

En subreddits como r/BuyItForLife, los usuarios debaten sobre la calidad de los productos y tratan de eliminar contenidos patrocinados o generados por bots, lo que convierte esos intercambios en una fuente poco común de reseñas de alta calidad. Los modelos de IA dependen en gran medida de este tipo de contenido para generar sus propias recomendaciones, que las empresas de chat esperan convertir en una fuente de ingresos publicitarios.

La relación de Google con Reddit, en particular, se volvió menos equilibrada. Durante años, los resultados de búsqueda de Google fueron una fuente importante de tráfico para el sitio de foros. Pero a medida que el gigante tecnológico desplaza la atención de los usuarios hacia sus resúmenes generados por IA, las derivaciones de tráfico cayeron drásticamente.

Reddit cerró acuerdos con Google y OpenAI Fotomontaje generado con IA

Las acciones de Reddit sufrieron el mayor desplome de un solo día de su historia el mes pasado, después de que la empresa señalara que las derivaciones “irregulares” desde los buscadores habían afectado el tráfico. El trimestre pasado, el tiempo que los usuarios pasaron cada día en la aplicación de Reddit cayó un 8% interanual, frente a aumentos del 6% y del 4% en Instagram y TikTok, respectivamente, según Sensor Tower, una firma de datos.

Una alternativa para Reddit es negociar mejores acuerdos con los proveedores de IA. La compañía está negociando nuevos convenios con Google y otros actores. Si eso no funciona, puede recurrir a los tribunales. Reddit ya demandó a Anthropic, otro desarrollador de modelos, y a Perplexity, un buscador basado en IA. En ambos casos, acusa a las empresas de haber extraído ilegalmente datos de Reddit. (Anthropic y Perplexity sostienen que no violaron la ley). Una victoria judicial —o acuerdos extrajudiciales millonarios— le daría al sitio mayor poder de negociación para licenciar sus datos.

En última instancia, sin embargo, Reddit espera reducir su dependencia de otras compañías tecnológicas. El tráfico proveniente de los buscadores “no es donde vive nuestro negocio”, dijo Steve Huffman, su CEO , durante la presentación de resultados del mes pasado. En cambio, la compañía busca lograr que más usuarios ingresen directamente al sitio y pasen más tiempo navegando una vez allí.

Eso impulsaría todavía más sus ingresos publicitarios, que crecieron un 64% interanual en el segundo trimestre. Wong se muestra optimista respecto de que el contenido de Reddit -generado mayoritariamente por personas- resulte atractivo para los usuarios a medida que se cansen de interactuar con chatbots. Los aspirantes a cineastas no tienen por qué temer, al menos por ahora, quedarse sin material para sus películas.