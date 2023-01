El duro análisis de Carlos Melconian sobre la economía argentina

escuchar

El programa “Alguien tiene que decirlo” conversó esta mañana con Carlos Melconian. La charla giró en torno de los problemas de aumentos de precios que vive la Argentina, a pesar de que también dio su opinión respecto de los recientes comentarios del Papa y de la respuesta del Gobierno.

El economista y expresidente del Banco Nación dijo que hace años en las encuestas aparece el problema de la inflación como la principal preocupación de la población, y manifestó su malestar por la falta de respuesta de los políticos a los problemas de la gente. “El político tiene que saber que llegar al gol, acá, es estabilizar”, sostuvo.

“Los pocos o muchos programas exitosos que tuvo la Argentina, el plan Austral y la convertibilidad, uno más corto y otro más largo, hicieron ganar elecciones. Eso es lo que no me entra en la cabeza”, afirmó el economista. Mencionó, además, que “la Argentina en 80 años tuvo una década estable y no más”.

Carlos Melconian, presidente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), durante el simposio en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires

“Que este Gobierno diga que cada uno de los problemas es por Macri ya no le interesa a nadie, si no le cree nadie”, dijo el economista con contundencia.

Ante la pregunta sobre si creía posible que la inflación se “amesete” en un valor inferior al 4%, Melconian dijo que eso sería “más que un milagro”. “Una cosa es que un mes sea del 3 o 4%, y otra cosa un amesetamiento”, dijo.

Sostuvo que podía ser que “un mes la estacionalidad juegue a favor, pero amesetamiento de ninguna manera”.

Manifestó que el verdadero objetivo de los políticos debería ser bajar la inflación. “A la gente le va a encantar vivir en estabilidad, porque la gente no tiene mecanismos de escape de la inflación, y tampoco hace negocios con la inflación. Pierde siempre”, dijo. Y afirmó además que, sin lugar a dudas, “bajar la inflación genera popularidad”.

Respecto de los dichos del Papa y la respuesta del gobierno, dijo que se trataba de “una discusión de tono político”. Luego agregó que “a la gente esa discusión le entra por un oído y le sale por el otro”.

