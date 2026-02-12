El economista Juan Carlos de Pablo comparó el trabajo del Indec con una popular serie televisiva: “Pasa lo mismo”

El economista Juan Carlos de Pablo dialogó con LN+ para analizar la cifra de la inflación de enero. Además, hizo mención a los recientes cambios en la cúpula del Indec y comparó el trabajo del centro de estadísticas con una popular serie televisiva.

“El problema es la inflación, no la canasta del IPC”, sostuvo De Pablo y agregó: “Acá lo único que los economistas tienen que explicar es por qué desde hace un tiempo la inflación es superior al 2%”.

Consultado sobre el trabajo de medición del Indec, De Pablo dijo: “Me hace acordar a lo que pasaba en la serie Dr. House. Donde el protagonista no tocaba los pacientes, sino que interactuaba con su equipo, porque lo que a ellos los ayudaba era discernir la explicación causal de los hechos, que es lo más difícil".

“Bueno, acá pasa exactamente lo mismo”, remató.

Un problema técnico

“Estos números no hacen feliz a la mayoría”, resaltó De Pablo sobre el 2,9% de la inflación de enero. Por otro lado, a pesar de reconocer que “no hay que enredarse con las nomenclaturas”, el especialista destacó que “estamos delante de un fenómeno donde lo que vos tenés que explicar es una cosa muy concreta y difícil de discernir“.

“La inflación es un fenómeno general”, puntualizó De Pablo. “Y como todo fenómeno, es momentáneo y se compensa. Cuando miras como aumentan las verduritas según el color: es ahí donde no hay que quedarse", remató.

La desesperación del Gobierno

Consultado sobre la seguidilla de decisiones económicas que impulsan desde las filas libertarias, De Pablo sugirió: “No veo a un Ejecutivo desesperado para bajar al 1% la inflación a partir de marzo, y esa cautela está bien”.

Por otro lado, el experto apuntó contra la falibilidad de las proyecciones económicas. “La hipótesis inflacionaria que se coloca en el Presupuesto no importa: ¿quién decide algo teniendo en cuenta esa expectativa? Esto es absolutamente fluido", subrayó.

La libertad del dólar

En el último tramo del intercambio con LN+, De Pablo aludió a una histórica adicción argentina: la moneda norteamericana.

“El dólar es libre: oferta y demanda”, planteó el economista. “Tenes una regla para la banda, no para el tipo de cambio”, agregó. Sobre la influencia de la divisa en la fijación de precios, De Pablo cerró: “El dueño de una mercería tiene que poner los precios todas las mañanas. Expectativas, podés tener las que quieras. Pero ojo: después tenés que vender”.