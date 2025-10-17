El embajador de EE.UU. en la Argentina dijo que pronto habrá “grandes noticias” sobre la alianza entre ambos países

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, publicó este viernes un mensaje en redes sociales en el que se refirió al vínculo entre ambos países. En la misma semana en que el presidente Javier Milei visitó la Casa Blanca y fue recibido por su par republicano Donald Trump, el funcionario de Washington aseguró: “Pronto tendremos grandes noticias que fortalecerán aún más la alianza económica entre Argentina y Estados Unidos. Como dice el lema de mi Moneda de Desafío: ‘Unidos en libertad, fuerza y prosperidad’“.

Great news is coming very soon that will further strengthen the economic partnership between Argentina and the United States. As the slogan on my Challenge Coin says, “United in Liberty, Strength, and Prosperity.”

I am confident in the future of our enduring friendship with the… pic.twitter.com/H5gYd6YEC5 — Peter Lamelas, MD, MBA (@pldocmd) October 17, 2025

El mensaje del representante diplomático -cuestionado por la oposición argentina por sus dichos en contra de la relación con China- llega luego de que su par en Washington, Alec Oxenford, también adelantara que se anunciará un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Argentina.

“Creo que podemos tener novedades en breve. He firmado un acuerdo de confidencialidad, pero puedo decir que se habló en detalle de este tema en la reunión y Trump participó activamente. Vamos a tener noticias muy buenas”, dijo Oxenford este jueves por la mañana. Y luego indicó: “No puedo comentar pero vamos a tener novedades en breve”.

Incluso, Milei confirmó esta semana que en Washington habló de temas comerciales. El Presidente aseguró que su encuentro con Trump fue “inédito e histórico para los estándares de la Argentina”. En tanto, reveló que durante el almuerzo del martes se discutieron temas comerciales y dijo: “Todavía no hay acuerdo de libre comercio, es la etapa preliminar”.

Noticia en desarrollo