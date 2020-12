El economista y expresidente del Banco Nación Carlos Melconian Fuente: Archivo

El expresidente del Banco Nación Carlos Melconian apuntó contra el Gobierno por su manejo de la crisis económica y le reclamó una "dosis de honestidad". Y, categórico, disparó: "El ministro de Economía [Martín Guzmán] sigue mintiéndole a la gente. No entiendo, porque es una persona formada. Su primera tarea es aclarar, poner luz".

"La gente castiga la mentira", destacó el economista, al reparar en la urgencia de dar a conocer las cifras y un diagnóstico certero de la situación económica. "Nadie se atreve a decir que esto así fabrica pobres. Hay mucha hipocresía. En algún momento esto se va a traducir en un fenómeno donde el 80% de las personas van a votar en blanco", advirtió Melconian, en diálogo con TN.

"Hoy volvimos a 1990 con un 42% de pobreza, solo superado en el 2001, y a eso se le suma la tasa de indigencia y de desempleo, con un deterioro formidable de dos variables claves. Primero, se derrumbó la tasa de trabajo formal en la Argentina. Hay una nueva relación laboral de facto que la hizo el mercado", explicó el expresidente del Banco Nación. El economista resaltó que en los últimos 35 años los distintos gobiernos fueron incrementando la informalidad, el cuentapropismo y el sector público.

"El segundo elemento clave de toda esta película es que se derrumbó como nunca en la historia la tasa de inversión. Entonces, vos tenés relaciones laborales de facto y la inversión productiva que no se repone", indicó. Y en ese sentido, alertó: "El diagnóstico uniforme dice que subieron los impuestos, el gasto público, la informalidad y que tenés más pobres. ¿Cómo es la historia? Para que esto se transforme en una carrera de antorcha hay que congeniarlo con la política".

Sin entrar en un análisis de la coyuntura, Melconian repasó los últimos 30 años de la Argentina y señaló cómo la inflación ha sido del 7500 por ciento desde 2001. "Estamos hablando de que la calidad de vida promedio del argentino ha retrocedido al 2004 o a 1990", remarcó el economista.

"No me la quiero agarrar exclusivamente con este año, porque el Gobierno tuvo el imponderable de la pandemia. Eso es indudable, hemos tocado fondo. Ahora, no resolvió el tema político tampoco. Arrancaron mal paridos desde el primer día", completó Melconian.

