El presidente Alberto Fernández dijo esta semana en Neuquén que durante la gestión macrista hubo "aumentos siderales de tarifas y una producción de gas que declinaba". Quien respondió a esa definición en LA NACION PM, por LN+, fue el exsecretario de Energía Emilio Apud, que señaló el descenso en la producción de gas durante los gobiernos kirchneristas y vaticinó que "como ahora se repiten las mismas estrategias, va a ser absolutamente lo mismo". Además, pronosticó nuevos cortes de servicios para el verano, ante el congelamiento de tarifas.

"Hay que tener cuidado con estas declaraciones, que políticamente pueden tener efecto porque la gente a lo mejor se quedó con lo que dijo el Presidente y ahora está maldiciendo al presidente anterior. Los números son la realidad y me parece que habría que trabajar más con la verdad, porque estamos enfrentando un problema serio. Si hablo de que las tarifas están atrasadas, la gente me va a odiar, porque en sus casas no les falta la electricidad, ni el gas. Pero les va a faltar. El verano 2021-2022 va a haber más cortes de los que hay ahora y cada vez más, porque no hay inversión", sostuvo Apud, en diálogo con Eleonora Cole.

El exsecretario se refirió a los dichos de Fernández con respecto a los incrementos tarifarios de la administración de Cambiemos, al expresar: "Tendría que estar agradecido, no criticarlo. Porque gracias al sacrificio que hizo la gente y al costo político que le significó al gobierno anterior es que ahora todavía seguimos con un congelamiento del gas y de la electricidad, sin que se vea afectado el servicio".

Apud puntualizó en que desde marzo y abril del año pasado "están congeladas la electricidad y el gas" y habló de un "contexto inflacionario de 55% aproximadamente". Debido a ello, detalló: "Cuando se fue [el expresidente Mauricio] Macri, 80% en la tarifa era lo que pagábamos y 20% eran subsidios -porque no logró eliminar todos los subsidios- y ahora estamos pagando 45%. Volvemos a la historia anterior. De alguna manera habrá que explicarle al Presidente que hay que buscar una forma de incentivar la industria con estrategias y señales de mercado, no de funcionarios iluminados que dicen esto vale tanto, esto lo otro". En esa línea, Apud comentó que "para lanzar Vaca Muerta hacen falta señales de confianza y es todo lo contrario a lo que se está dando en estos momentos".

Con respecto a la producción de gas durante la gestión de Cambiemos, indicó que cuando asumió Macri "se producían 42.000 millones de metros cúbicos al año" y señaló que, a fines del año pasado, "estábamos entre 48 y 49.000 millones". En cuanto a ello, dijo: "Ahí se ve claramente cómo de 2015 a 2019 aumentó 15%, que son casi 17 millones de metros cúbicos diarios".

Por ello, Apud se mostró sorprendido por la actitud del gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, durante la conferencia junto a Fernández. "Estando al lado y sabiendo el cambio diametralmente opuesto que hubo en el apercibimiento de regalías de Neuquén entre los gobiernos kirchneristas y el gobierno de Macri se quedó callado, habrá sido por una cuestión de respeto", deslizó.

El alza de 3,5% en la nafta

Por otro lado, el exsecretario abordó el incremento de naftas y dijo que, hasta fin de año, es "muy probable que haya un aumento", pero que no cree que llegue al 10%. "Se cuidan por el impacto en la inflación", señaló.

A su vez, dijo que la suba de hoy "incluye lo que se le debía a los que hacían biocombustible", ya que "estaban pataleando los productores", e indicó: "Este aumento de 3,5% no refleja un aumento real para la industria. Estamos cerca del equilibrio, pero con el contexto inflacionario que hay, si nosotros pagamos la nafta en dólares sería distinto, pero lo pagamos en pesos". Además, puntualizó: "Si no remunerás a la industria adecuadamente deja de producir y tenés que importar, y lo que no tenemos son dólares".

