El fenómeno oculto que nadie ve y que tendrá impacto en la economía mundial

Hoy, los nacimientos vivos están en el mundo en 145 millones de almas. Las muertes se ubican, creciendo, en los 70 millones de personas. Se nota una tendencia muy importante al envejecimiento, primero, y después al aumento de las muertes. Por otro lado, los nacimientos tienden a crecer lentamente.

En torno a 2090, según las proyecciones de la ONU, las muertes ya superan a los nacimientos en el mundo entero. Pero aún antes, quiza hacia 2050 ya se verá la estabilización de la población mundial, según los mismos funcionarios.

Esto se nota perfectamente en China donde, hasta hace poco, una pareja solo podía tener un hijo y se cumplió férreamente. Ahora se pueden tener eventualmente hasta dos hijos; esto significa que se requiere una economía muy productiva, que se pudo obtener de Occidente, donde ocurrió la revolución industrial a partir de 1820. Ahora ya China está superando a muchos aspectos de la productividad de EE.UU., Europa y Japón, para mencionar algunos de los desarrollos occidentales más destacados.

Las proyecciones para los nacimientos y las muertes, según datos de la ONU

La India, que ya pasó a ser el primer país por población nacional, no hizo un esfuerzo de disminuir los nacimientos y por ello se constituyó en el principal país por población, pero su producto bruto llega a ser el 6to del mundo.

Hay que tener en cuenta que no es posible para el mundo un crecimiento continuo de la población del globo terráqueo, pues este proceso tiene un límite, que se está exponiendo gradualmente a la población mundial, por las tendencias de la realidad. Europa Occidental es un ejemplo de esto, pues la población crece a un ritmo muy bajo, según se aprecia en los siguiente datos sobre las tasas por país en 2024: Alemania (0,3%), Francia (0,3%), Bélgica (0,7%) y Países Bajos (0,6%). El crecimiento por pareja debiera ser de 2,1 por matrimonio, punto de equilibrio para mantener estable la población. Se trata de un punto del que estamos muy lejos.

También en la Argentina se está notando este aspecto del estancamiento poblacional, pues, por ejemplo, en CABA, se están cerrando varios preescolares por falta de niños para concurrir a ellos. Este es un ejemplo de lo que puede ocurrir a nivel país en poco tiempo.

De la población de Argentina

Según el último censo de 2022, donde éramos 45.892.285 personas, se estima que nuestra población estacionaria sería de unos 50 millones de personas, según cálculos de expertos de la ONU. La inmigración suple un poco la oferta en relación a la demanda de trabajo que algo crece, ya que la población originaria estaría prácticamente estancada.

Con esta población, el actual Presidente del país espera, en varios años, llegar a una nación muy influyente, como hemos sido en 1910, al cumplir 100 años el país. Esperemos que la tecnología lo pueda ayudar, pues requerimos un crecimiento muy ordenado y de alta productividad para ser un país importante de 50 millones de personas. Posiblemente, el envejecimiento de la población, nos obligue a recibir bien la alta productividad que se avecina con la IA, menores horas de trabajo y una estructura productiva diferente, orientada a la agricultura, la minería, el petróleo y gas, y menor actividad industrial.