Tarifas, colectivos y combustibles: todos los aumentos que llegan en junio

El inicio de junio trae una nueva ronda de aumentos que impactará en el bolsillo de los argentinos. Las subas alcanzarán a las tarifas de luz, del gas y del agua, a las cuotas de medicina prepaga, a los boletos de colectivo y subte, los peajes y, eventualmente, hasta los combustibles.

En algunos casos, los aumentos se mantienen en línea con la inflación del mes pasado, que marcó un 2,6% mensual en abril. Sin embargo, en muchos otros casos se encuentran por encima, en un intento por recomponer los atrasos tarifarios.

Boleta de luz y gas

Las facturas de gas tendrán un aumento promedio del 2,81% en el país, mientras que la boleta de electricidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires ajustará un 1,5%. En este último caso, las tarifas en el resto del país dependen de los entes reguladores provinciales.

Sin embargo, el verdadero golpe al bolsillo se dará por la llegada de las bajas temperaturas invernales, que dispararán el uso de la calefacción. Para intentar amortiguar ese impacto, la Secretaría de Energía dispuso en paralelo una bonificación extraordinaria del 25% para los usuarios vulnerables dentro del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), elevando el subsidio total al 75% del consumo de gas.

En una línea similar, la luz contará con un descuento adicional del 11,97% que estira la cobertura estatal al 62% del bloque de consumo base.

Las facturas de gas tendrán un aumento promedio del 2,81% en el país, mientras que la boleta de electricidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires ajustará un 1,5%.

Boleta de agua

Los usuarios de Aysa en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense recibirán en junio una boleta que será un 3% más cara. El aumento forma parte del esquema de actualizaciones mensuales que viene aplicando la empresa.

Tras las subas del 4% mensual registradas entre enero y abril, desde mayo comenzó una etapa de ajustes del 3% por mes hasta agosto próximo. Para morigerar el impacto de estos aumentos, continuará vigente el descuento del 15% para los usuarios de los zonales bajos de la categoría Residencial y Baldío.

Prepagas

Las empresas de medicina prepaga ya comunicaron los ajustes que aplicarán durante junio, luego de que el Gobierno las obligara a informarlos a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) para democratizar la información a los usuarios.

La mayoría de las compañías subirán las cuotas un 2,6% mensual, en línea con la inflación de abril, como es el caso de Swiss Medical, Osde (aunque dependiendo del plan), Sancor Salud y el Hospital Alemán. También hay aumentos de hasta un 2,9%, como en el caso del Hospital Italiano, y del 3,4% para los usuarios de Omint.

La mayoría de las compañías subirán las cuotas un 2,6% mensual, en línea con la inflación de abril, como es el caso de Swiss Medical, Osde (aunque dependiendo del plan), Sancor Salud y el Hospital Alemán. Shutterstock - Shutterstock

Colectivos y subte

El transporte público en la región metropolitana tendrá aumentos que oscilarán entre el 4,6% y el 4,8%, indexados por una fórmula polinómica que cruza la inflación del Indec y los costos operativos de las empresas.

Para los usuarios que viajan dentro de la Ciudad de Buenos Aires en las 31 líneas exclusivas de la Capital, la suba será del 4,6%. Esto surge de contemplar el último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC), más un ajuste del 2%. De esta manera, el boleto mínimo saltará de $753,74 a $788,41, mientras que el segundo tramo de viaje se reubicará en las planillas en los $876,05.

Con esta misma lógica, el pasaje del subte tendrá un salto que lo llevará de los actuales $1490 a un piso de $1558,54, aunque la red mantendrá vigentes las bonificaciones decrecientes para los pasajeros frecuentes que hagan más de 20, 30 o 40 viajes por mes.

Del otro lado de la General Paz, las líneas provinciales de colectivo numeradas del 200 en adelante aplicarán la alícuota más alta del 4,8%, empujando la tarifa mínima con tarjeta SUBE registrada hasta los $1015,06 y el tramo intermedio de 3 a 6 kilómetros a los $1141,94.

Los peajes de las autopistas porteñas coordinarán sus pizarras con la misma lógica inflacionaria del transporte público y aplicarán una suba del 4,6%, que contempla el IPC de abril más un 2%.

A este calendario de aumentos se suma el ajuste adicional del 2% que hará el 15 de junio la Secretaría de Transporte, que se aplicará sobre las 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional. Este esquema de actualización mensual sobre los corredores que conectan el conurbano con la Capital Federal reubicará el costo del boleto testigo en los $728,28, continuando con el cronograma de descongelamiento tarifario iniciado en mayo.

Peajes

Los peajes de las autopistas porteñas coordinarán sus pizarras con la misma lógica inflacionaria del transporte público y aplicarán una suba del 4,6%, que contempla el IPC de abril más un 2%.

En los corredores de las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, los automóviles particulares pasarán a abonar una tarifa básica de $4518,33 durante el horario normal, una cifra que ascenderá hasta los $6403,21 cuando queden atrapados en los embotellamientos de la hora pico.

Para quienes utilicen la autopista Illia, los peajes de Retiro II, Sarmiento y Salguero, los valores para vehículos de dos ejes se reacomodarán en los $1882,44 en la franja convencional y en los $2662,06 en los horarios de mayor congestión vehicular. Las motocicletas, por su parte, pagarán $1129,66 en horario normal y $1355,28 en hora pico.

Desde la compañía asumen que para aquel entonces el conflicto bélico en Medio Oriente terminará, momento en el que arrancará una etapa de recuperación en el precio de los combustibles.

Combustibles

Los surtidores de las estaciones de servicio transitan una tensa calma, luego de que la petrolera estatal YPF decidiera estirar hasta mediados de junio el congelamiento técnico del precio de los combustibles, tras el microajuste del 1% aplicado a mediados de mayo.

Desde la compañía asumen que para aquel entonces el conflicto bélico en Medio Oriente terminará, momento en el que arrancará una etapa de recuperación en el precio de los combustibles. Aunque el precio del barril de Brent baje, los precios se mantendrán altos para compensar el desajuste de los últimos meses.