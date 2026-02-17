El fin de semana de Carnaval dejó récord de turistas y un impacto económico de $1 billón

El fin de semana largo de Carnaval movilizó a los argentinos por todo el país. Con eventos culturales, artísticos y recreativos en distintos puntos del país, viajaron tres millones de turistas y generaron un impacto económico directo de $1.007.793 millones, una cifra récord para estas fechas.

Los datos surgen del relevamiento que hace la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que destacó que el número de turistas creció 7,2% frente al mismo fin de semana del año anterior, incluso a pesar de que el clima fue inestable. Además, se gastaron más de $1 billón en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas.

“Los números del Carnaval fueron récord histórico en cantidad de turistas. La mejor marca se había logrado en 2023, con 2.925.000 viajeros, y ocurre en un contexto económico de muchas restricciones de ingresos en las familias, lo que refuerza la importancia que tienen estas fechas en la población”, agregó el informe.

En promedio, los turistas gastaron unos $111.605 por día, una caída del 7,7% frente al año pasado al medirlo en precios constantes. Sin embargo, la estadía promedio fue de tres días, por encima de los 2,9 días que se registraron el año pasado.

Turistas que viajaron en los feriados de Carnaval, según la Came

Los destinos más elegidos

En lo que fue el primer fin de semana extra largo de 2026, la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación resaltó que hubo una ocupación de más del 80% en todo el país, según los datos recolectados por distintas provincias y municipios.

Hubo un especial interés en destinos tradicionales para celebrar el Carnaval, como Entre Ríos, Corrientes y Jujuy, aunque las celebraciones difieren mucho entre el litoral y el norte argentino. En Entre Ríos la ocupación promedió el 97%, con picos del 100% en ciudades como Gualeguay, Puerto General Belgrano, Santa Elena, Santa Ana, mientras que en Gualeguaychú fue del 85%. En Corrientes, la ocupación en la provincia llegó al 81%.

“La consigna ‘22 modos de celebrar el Carnaval’ se desplegó en 22 destinos entrerrianos. Gualeguaychú volvió a concentrar la mayor convocatoria con la Fiesta Nacional del Carnaval del País y el Entierro del Carnaval en los Corsos Matecito. También se destacaron las propuestas en Gualeguay, Concordia, Hásenkamp, Victoria, Santa Elena, Concepción del Uruguay, Federación y Paraná“, señalaron desde CAME.

Jujuy batió récord con un 3% más de visitantes que el año anterior, con picos del 100% en San Salvador de Jujuy y del 99% en Tilcara, mientras que alcanzó el 98% en Purmamarca y el 95% en La Quebrada, Los Valles jujeños, Maimará y Humahuaca, siempre según datos de la Secretaría de Turismo.

El carnaval de Jujuy convoca a turistas de todo el país Estrella Herrera

“Reconocida como Capital Nacional del Carnaval, Jujuy vivió uno de los fines de semana más convocantes del verano, con una ocupación hotelera y parahotelera que alcanzó el 95,2%, una estadía promedio de 2,9 noches y un gasto promedio diario por turista de $123.708, reflejando un fuerte impacto económico en toda la provincia", sumó CAME.

Con foco en la región de Cuyo, Mendoza tuvo una ocupación del 85% y en San Luis alcanzó niveles cercanos al 100%, tras tener 50 festivales distribuidos en toda la provincia. Hubo ocupación plena en localidades como Merlo, La Carolina y Potrero de los Funes, según informaron desde el Gobierno.

El Cosquín Rock generó ocupación plena en algunas localidades de Córdoba Francisco Delgado

En la Ciudad de Buenos Aires, la ocupación hotelera promedió el 83%, el mejor registro de los feriados de Carnaval de los últimos cinco años, según la Secretaría de Turismo. Fue un fin de semana marcado por los tres shows del artista puertorriqueño Bad Bunny, además de realizarse el festival Ultra Buenos Aires y la celebración del Argentina Open que reunió a destacadas figuras del tenis. A esto se le sumaron los corsos de Carnaval en distintos barrios y el Año Nuevo Chino.

El número asciende en la costa atlántica, con un 96% de la plaza hotelera ocupada en Ostende, del 95% en Pinamar, y del 85% en Mar del Plata, un 17% más de visitantes que el año anterior. “Con más de veinte municipios desplegando desfiles, comparsas y espectáculos gratuitos, el Carnaval volvió a convertir a la provincia en un escenario a cielo abierto, articulando turismo cultural, turismo interno y un impacto económico significativo en hotelería, gastronomía, comercio y entretenimiento", agregó CAME.

Misiones tuvo un promedio provincial del 80%, mientras que en Salta fue del 70% y La Rioja tuvo más del 90%, en plena Fiesta Nacional de la Chaya. Córdoba tuvo casi ocupación completa en todos los destinos, con 100% en Valle de la Punilla con el Cosquín Rock; 86% en Carlos Paz, y 85% en Santa Rosa de Calamuchita. Esta provincia tuvo un 32% más de turistas que en 2025.

En la Patagonia, la ocupación en Tierra del Fuego superó el 90% en hoteles de alta categoría. En Neuquén hubo picos del 80%, con una demanda del 77% en Villa La Angostura y del 70% en San Martín de los Andes, localidades acompañadas con diversas fiestas provinciales. La ciudad rionegrina de Bariloche tuvo ocupación del 80%, mientras que la costera Las Grutas tuvo un pico del 95% y llegó al 100% en San Antonio Oeste y Puerto del Este.