Fuente: AP

Rafael Mathus Ruiz SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de septiembre de 2019 • 20:59

WASHINGTON.- Luego de que el Gobierno reinstaurara restricciones en el mercado de cambios para contener la sangría de reservas, el Fondo Monetario Internacional ( FMI ) se limitó a decir que está "analizando los detalles" de la medida y reiteró que seguirá "al lado de la Argentina". En Wall Street, la movida oficial, que algunos consideraron inevitable, generó duras críticas y un marcado temor de parte de los analistas de banca de inversión a que la crisis empeore con un nuevo derrape de los bonos y las acciones argentinas, y genere problemas con los depósitos.

El Fondo indicó que la decisión de restringir las compras y transferencias de dólares y obligar a los exportadores a liquidar divisas en plazos determinados era una "gestión de flujos de capitales" destinada a " proteger la estabilidad cambiaria y a los ahorristas", en sintonía con el mensaje que ofreció el Banco Central, y brindó una reacción calcada a la que ofreció luego del anuncio del "reperfilamiento" de la deuda.

"El personal del FMI está analizando los detalles de las medidas. El personal permanecerá en estrecho contacto con las autoridades en el período hacia adelante y el Fondo seguirá al lado de la Argentina durante estos tiempos desafiantes", indicó un vocero del FMI.

El FMI debe considerar además el pedido que hizo el Gobierno para negociar una extensión de los plazos para devolver el histórico préstamo por unos US$ 57.000 millones que fue aprobado inicialmente hace apenas 15 meses, del cual aún quedan pendientes dos giros para este año, incluido uno por 5400 millones de dólares, que en los papeles está previsto para septiembre, pero ahora quedó en el limbo. El Fondo debe confirmar aún que realizará la revisión del programa argentino previa a la aprobación de ese giro. Hasta hace poco, en Estados Unidos existía confianza en que el Fondo enviaría ese dinero, pero esa decisión quedó ahora tapada de incertidumbre.

En Estados Unidos, inversores y analistas temen que el plan de urgencia que orquestó el presidente Mauricio Macri para intentar custodiar las reservas profundice el deterioro de la economía y fuerce al Gobierno y al Banco Central a implementar más restricciones a los bancos. Si bien hubo quienes consideraron que era la opción más potable para cortar la sangría, el consenso apuntaba a que la demanda de dólares continuará, ahora con una mayor presencia en el mercado negro.

"Perdieron el norte", reaccionó una fuente de un banco, quien lamentó que Macri haya optado por tirar abajo uno de los primeros logros de su gestión -levantar el cepo original, impuesto por el gobierno de Cristina Kirchner- en lugar de dejar ajustar el dólar y la tasa de interés y buscar a la par un acuerdo con el Frente de Todos y el FMI.

Si bien, en un fondo de inversión reconocían que la aplicación de restricciones cambiarias podía llegar a contener la pronunciada caída de las reservas de las últimas semanas, la expectativa era que continuara, aunque, quizá, a un menor ritmo.

Más categórico, un directivo de otro fondo anticipó una "estampida" de los depósitos en dólares, pero se mostró cauto sobre los depósitos en pesos. Cuando se le remarcó que podrían ir a comprar dólares al mercado negro, dijo que el Gobierno podría llegar a intentar regular también el dólar "blue".

"Las restricciones en el mercado cambiario nunca son buenas, lo que no quiere decir que no sean necesarias cuando no lo podés controlar de otra manera", afirmó Diego Ferro, un inversor en Nueva York. "En la Argentina, el problema es que cuánto más sube el tipo de cambio, más demanda genera, con lo cual lo tenés que parar de alguna manera. Macri sacó todas las restricciones, que fue muy aplaudido, pero nunca hizo mucho para parar los desequilibrios", agregó.

Para Ferro, el regreso de la restricción cambiaria no es una mala idea ante la magnitud del problema. Pero no cree que lo resuelva del todo: la demanda de dólares, estimó, va a continuar.

"Para el dólar, va a ayudar porque debería controlar la demanda de dólares. Aunque esto no quiere decir que la gente no quiera seguir sacando los pesos del banco y comprar dólares en negro. Esperemos que esto pare, porque si no vas a necesitar un corralito. Por ahora con la restricción puede ser que funcione", indicó Ferro.