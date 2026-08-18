El fondo de Scatturice dice que le va a exigir a un accionista que aporte dinero para que Flybondi siga funcionando

COC Global Enterprise, propiedad del empresario Leonardo Scatturice, anunció hoy que iniciará acciones legales contra Cartesian Capital Group, el fondo de inversión estadounidense que figura como accionista de Flybondi, con el objetivo de “normalizar la situación de la compañía”, garantizar la continuidad de sus operaciones y preservar los puestos de trabajo.

La disputa expone una particularidad de la estructura accionaria de la aerolínea. En los papeles, Cartesian continúa siendo el accionista mayoritario de Flybondi, ya que nunca llegó a concretarse formalmente el traspaso de las acciones tras el ingreso de COC Global Enterprise como inversor. Sin embargo, en su momento, el grupo de Scatturice había anunciado que se convertía en el nuevo dueño de la compañía y sus representantes asumieron los cargos de chairman y vice chairman.

Según el comunicado difundido este martes, la decisión de recurrir a la Justicia se tomó después de que COC Global Enterprise denunciara públicamente el descubrimiento de presuntas irregularidades en la gestión anterior de Flybondi y no obtuviera respuesta de Cartesian.

“Como resultado de la ausencia del accionista, la compañía se ve impedida de tomar las decisiones necesarias para normalizar su situación financiera y operativa y hacer frente a los compromisos con los trabajadores”, señaló COC Global Enterprise.

La situación de Flybondi se agravó en las últimas semanas. De acuerdo con la compañía, la crisis llegó a un punto crítico luego de que la Justicia dispusiera embargos sobre sus cuentas bancarias por una deuda con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Según sostiene COC Global, la medida impide actualmente realizar pagos o transferencias bancarias.

“COC Global iniciará acciones legales en tribunales locales y extranjeros aplicables para instar a Cartesian Capital Group a regularizar la situación de la compañía con el fin de que pueda reconducir su operación y preservar las fuentes de trabajo de los empleados, así como responsabilizar a quien corresponda por las irregularidades identificadas hasta el momento”, afirmó la empresa.

El grupo de Scatturice sostiene que, cuando ingresó a Flybondi con un aporte de US$70 millones, la aerolínea ya atravesaba una situación financiera y operativa crítica. Sin embargo, afirma que desde entonces Cartesian Capital Group no realizó nuevos aportes ni otorgó una extensión de fondos.

La empresa también se refirió a la situación de los trabajadores y los pasajeros. “Comprendemos el malestar de trabajadores y extrabajadores y los acompañamos en este difícil momento. También las dificultades que enfrentan los pasajeros de Flybondi. Debido a ello, particularmente instamos a Cartesian Capital Group a tomar las decisiones requeridas para reconducir el proceso de normalización de la compañía”, concluyó.

Flybondi lleva 12 días sin operar. Desde hoy su sitio web permanece inactivo y no permite consultar vuelos, comprar pasajes ni realizar reprogramaciones.

Quejas y filas en Aeroparque por suspensión de vuelos de Flybondi

Según el sitio Failbondi, en lo que va del año la aerolínea canceló 2400 vuelos, con unos 383.000 pasajeros afectados. Además, desde enero la compañía no realiza reembolsos a pasajeros por vuelos cancelados, pese a que esa obligación está contemplada tanto en el Código Aeronáutico como en la Ley de Defensa del Consumidor.

Si se toma como referencia una recaudación promedio de US$50 por tramo, la deuda acumulada por pasajes superaría los US$19 millones.