El gasto de los turistas en el fin de semana largo aumentó un 34% contra 2024

El fin de semana por el Día de la Soberanía Nacional se movieron 1.694.000 turistas por el país —un 21% más que en el mismo feriado de 2024—, que gastaron $355.789 millones. Ese número implicó un aumento del 34% real frente al mismo feriado del año pasado.

Según el relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el crecimiento se vio favorecido por la combinación de un clima templado, una agenda nacional muy activa y el formato de cuatro días, que amplió las posibilidades de viaje.

La estadía promedio fue de 2,3 noches (un 15% superior a 2024). Este incremento se explica porque el año pasado el fin de semana tuvo sólo tres días.

El gasto promedio diario por turista fue de $91.317, un 3,7% menor en términos reales que en 2024, lo que refleja un comportamiento más austero, aunque con un sostenimiento del consumo básico en gastronomía, alojamiento y transporte.

Los destinos con mayor movimiento fueron Mar del Plata, Córdoba, Puerto Iguazú, Mendoza y las ciudades termales de Entre Ríos, que alcanzaron ocupaciones muy altas. También se destacaron Bariloche, Salta, Tucumán y los corredores serranos bonaerenses como Tandil. En la Patagonia sobresalieron El Calafate, El Chaltén, Puerto Madryn y Los Antiguos.

Según datos de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), hasta ayer Mar del Plata recibió un récord de 158.000 turistas; Pinamar tuvo una ocupación del 94%; Cariló, del 98%; Tandil alcanzó el 100%; la provincia de Entre Ríos promedió el 80%, pero esperaba niveles plenos en varios destinos; Salta rozó el 80%, con el TC 2000 como atractivo deportivo, y Termas de Río Hondo (Santiago del Estero) superó el 90%.

Córdoba, con el Oktoberfest y el Happy Birra, también registró un movimiento superior al previsto. Villa General Belgrano tenía una ocupación del 90%; Córdoba Capital y Carlos Paz estaban cerca del 80%; La Falda del 75%; e Iguazú rondaba el 90%.

Neuquén promedió una ocupación del 80% en toda la provincia: el Norte neuquino alcanzó el 100%; San Martín de los Andes y Villa La Angostura el 80%; Pehuenia el 80%; y Neuquén capital el 70%.

En lo que va del año se celebraron siete fines de semana largos, en los que viajaron 11.964.940 turistas por el país. Estas escapadas representaron un movimiento económico estimado de $2.722.208 millones, equivalente a US$1944 millones.

El impacto de estos feriados fue significativo no sólo por la cantidad de personas movilizadas, sino también por su efecto dinamizador sobre las economías regionales, lo que beneficia a miles de pymes vinculadas con la actividad turística.