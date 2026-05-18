El Gobierno anunció que tuvo superávit primario en abril: lo estimó en 0,5% del PBI

El Gobierno confirmó que en abril el resultado fiscal cerró nuevamente con superávit. Según los números compartidos por el Ministerio de Economía, las cuentas públicas arrojaron en el cuarto mes del año un saldo positivo de $632.844 millones antes del pago de deuda.

De acuerdo con los datos oficiales, los ingresos totales del sector público en abril crecieron 29,6% interanual (por debajo de la inflación interanual, del 32,4% según el Indec), y alcanzaron los $13.411.787 millones.

Al mismo tiempo, los gastos primarios llegaron a $12.778.943 millones, con un crecimiento nominal interanual del 34,5%.

Ministerio de Economía de la República Argentina Daniel Basualdo

Al mismo tiempo, desde el Ministerio de Economía informaron que en abril hubo pagos de deuda (netos de los intra-sector públicos) por $364.741 millones. Así, estimaron que en el mes también hubo superávit financiero (el resultado de las cuentas luego del pago de intereses) por $268.103 millones.

De esta manera, abril completó el cuarto mes consecutivo con resultado positivo en las cuentas públicas. Según el Ministerio de Economía, el saldo acumulado en el primer cuatrimestre equivale a “aproximadamente 0,5% del PBI”. La meta para todo 2026 firmada en el último programa acordado con el FMI es de 1,4% del PBI de superávit primario.

En resultado positivo en abril informado por el Gobierno se da aun en un contexto de caída en la recaudación. De acuerdo con los números presentados por ARCA, se contrajo un 3,8% en términos reales, y alcanzó el noveno mes consecutivo en baja.

Según los números del Ministerio de Economía, los recursos tributarios en abril aumentaron un 26,9% en términos nominales (más de cinco puntos porcentuales por debajo de la inflación acumulada en el período), “explicado principalmente por la variación de los ingresos correspondientes al impuesto al cheque (+35,1% i.a.), los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (+28,4% i.a.), y la recaudación por IVA neto de reintegros (+28,1% i.a.)”.

Al mismo tiempo, cayó un 17,4% la recaudación correspondiente a derechos de exportación (retenciones).

Al mismo tiempo, los gastos primarios se movieron por encima de la variación promedio de los precios. Las prestaciones sociales llegaron a $8.094.859 millones con un crecimiento del 32,2%, mientras que las remuneraciones alcanzaron los $1.620.999 millones (+28,1% i.a.).

Al mismo tiempo, los subsidios económicos en abril significaron una erogación de $1.175.128 millones, con un crecimiento del 148,3% interanual. Según explicaron desde el Ministerio de Economía, se explicó “particularmente por el pago en la primera semana de abril de los gastos asociados a las transacciones de energía de marzo”.

Todavía no se presentaron los números de la Tesorería General vinculados con la diferencia entre los pagos efectivamente realizados y los gastos que fueron devengados pero no pagados. Es un mecanismo en el que ha incurrido en los últimos meses el Gobierno, para ajustar los números del resultado fiscal y continuar mostrando superávit mes a mes.

El mayor salto de la ‘deuda flotante’ en la gestión Milei se dio en marzo, con un incremento de la deuda con proveedores, empresas y otros rubros que llevaron a esta cuenta de pasivos pendientes por encima de los $4,04 billones, monto que duplicó los $1,95 billones con el segundo mes del año.