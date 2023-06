El Gobierno acuerda un congelamiento de precios de distintos rubros hasta después de las PASO

escuchar

La Secretaría de Comercio cerró en las últimas semanas congelamientos de precios con sectores de bienes durables y semidurables hasta el 15 de agosto, dos días después de las primarias obligatorias. En los hechos, la cartera que dirige Matías Tombolini ya había tenido acuerdos con estos rubros en el último año, pero la novedad es que ahora no se permitirán actualizaciones mensuales siguiendo una pauta -el esquema de Precios Justos-, sino que el Gobierno les pidió que “por razones excepcionales” sostengan sin cambios los valores de mayo.

Los sectores alcanzados son celulares, electrodomésticos de línea blanca, bicicletas, indumentaria, calzado y artículos de casas de deportes. “Las empresas van firmando y ahí se van subiendo a la página de la Secretaría, pero el programa está focalizado ahí”, dijeron fuentes de Comercio. Más allá de esto, también aclararon que el acuerdo es voluntario, es decir, que la compañía que no quiere, no lo suscribe.

Consultadas por LA NACION fuentes del sector industrial dijeron que les pidieron seguir en esta “nueva versión” de Precios Justos y acordaron. En cuanto a los anteriores acuerdos, sumaron que había un sendero de aumentos del 3,2% mensual.

Tombolini les pidió ahora que, por “razones excepcionales”, puedan sostener los precios hasta agosto y que se iba a hacer una adenda al convenio para sostener los precios pactados a mayo.

Los controles de Comercio se dan de dos formas. Por un lado, monitorean los precios subidos a las webs de las distintas empresas y, por otro, también hacen operativos en shoppings.

De acuerdo con la página de la Secretaría, suscribieron al congelamiento en calzado Addnice, Adidas, Calzados Blanco, Calzados Gunar, Converse, Cristobal Colón, Dabra, Dass Argentina, Dass El Dorado, Distrinando, El Dante, Global Brands, Grimoldi, New Balance, Nike, Olimpikus, Puma, Topper y Xtreme. En tanto, en indumentaria, lo hicieron 47 Street, Addnice, Adidas Argentina, Amphora, Bachino, Bowen, Calzados Blanco, Cheeky, Compañía Argentina de Diseño, Cristobal Colón, Demibell, Dikter, Elley, Engrama, Erre y Erre, Gossip, Grisino, Intansia, Juan Jufre, Kozak, Lacoste, Lahume Sports, Lanes, Las Blondas, Levi’s, Manzoni, Markova, Mazalosa, Milcien, Mishka, MJA, Nello, Nike, Obispo, Pacific Blue Denim, Paula Cahen D’Anvers, Prüne, Puma, RML Sudamericana, Sur Pacífico, Tascani, Tejica, Topper, Tres Reinos, Vestiditos, Vitamina, Urban Affairs, World Sports, XL Extra Large, Xtreme y Yagmour. Y las casas de deportes son Open sports, Solo deportes, Dash, Seven sport, Moov y Stockcenter, Sportline, Mega Sport, Under Armour, Adidas shop.

En celulares, las compañías que firmaron son BGH, Electrofueguina, Pilisar, Newsan, Novatech Solutions, Radio Victoria Argentina, Sontec, Fábrica Austral De Productos Eléctricos, Megasat y Leanval. Por otro lado, en electro y línea blanca figuran Athuel y Peabody. Por último, las empresas que mantendrán fijos los precios de las bicicletas son Dal Santo, Datanhome Supplier, Newsan, y Pilisar.

En tanto, para lo que es consumo masivo en grandes superficies sigue vigente la canasta de más de 2000 productos que tienen una pauta de aumento mensual de 3,8%. El programa en principio vencía hoy, pero el Gobierno lo extendió hasta el 31 de julio.

Entre los tipos de productos que se encuentran en esta canasta hay aguas, gaseosas, arroz, galletitas dulces y saladas, azúcar, café, cepillos y pastas dentales, limpiadores, conservas, champú, acondicionador, pañales descartables, crema de leche, manteca, dulce de leche, leche, harina, jabón, lavandina, panificados, yogur y yerba, entre otros.

Participan del acuerdo 112 empresas (además de cinco empresas del Fideicomiso de Aceites y 18 empresas del Fideicomiso de Harinas y Fideos), de las cuales 39 son pymes, 62 grandes empresas y 11 son supermercados.

Por otro lado, también está vigente Precios Justos Barriales, la canasta de cerca de 100 productos de consumo masivo con precios fijos en comercios de cercanía, a pesar de que representantes del sector insisten en que muy pocos mayoristas ofrecen la mercadería, algo que vienen denunciando ante la Secretaría de Comercio.

“El problema es que de los 98 productos que tenemos, exceptuando la leche, todo lo demás lo compramos en mayoristas y, de los que se comprometieron a ser parte del acuerdo, solo uno ofrece la mercadería”, aseguró Fernando Savore, presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires.

