El Gobierno apelará a la liquidez de los fondos comunes para financiarse

El Gobierno apelará a la liquidez que tienen bajo administración los Fondos Comunes de Inversión (FCI) que administran colocaciones de corto plazo para intentar mejorar sus ratios de financiamiento por vía del mercado, tras haber logrado cubrir con deuda al cabo del primer cuatrimestre apenas la mitad (unos $148.000 millones) de lo que tenía proyectado captar ($297.000 millones), según lo planteado en el presupuesto para esta altura del año.

La novedad se conoció hoy al publicar la Comisión Nacional de Valores (CNV) la Resolución General 887/2021, una norma por la que limita al 5% del patrimonio neto que tengan bajo administración las inversiones que pueden mantener en los denominados fondos de dinero de cortísimo plazo. Son esos fondos en los que las fintech y los bancos se apoyan para conseguir rentas que usan para remunerar colocaciones en cuentas a la vista.

Al establecer ese tope, el Gobierno busca que los fondos excedentes se dirijan hacia las Letras del Tesoro de distinto tipo de corto plazo que -evidentemente- planea volver a emitir con asiduidad. “Es lo que buscan: si no podés poner más que una mínima porción de tu liquidez en estos fondos T+0 vas a tener que comprar Letras cortas del Tesoro”, explicó un referente del sector.

“Es una norma de la CNV pero sin duda coordinada con la Secretaría de Finanzas que busca que los FCIs desarmen parte de sus posiciones en otros FCIs de corto plazo para que aporten a las licitaciones del Tesoro. El principal riesgo es que estos fondos se dirijan a otras cuentas remuneradas y baje fuerte la tasa”, evaluó el economista de Empiria Juan Ignacio Paolicchi tras conocerse la medida.

“Creo que lo que efectivamente intentan es que esos FCI vayan a instrumentos del Tesoro, pero me parece que el perfil de riesgo y liquidez de esos pesos es otro por lo que -me parece- eso sólo podría suceder en muy poco porcentaje. A simple vista, creo que la normativa va a favorecer más a los bancos al hacer que esos pesos terminen en cuentas remuneradas y no en plazos fijos que empiezan a ser caros para el margen actual de los bancos”, coincidió otra fuente de mercado.

Los fondos de inversión de dinero manejan la mitad del dinero invertido en esos instrumentos en el país pese a que representan 9% del total de FCIs registrados BBC Mundo

En la actualidad operan en el mercado más de 40 fondos de dinero, una pequeña porción respecto a los 593 de distinto tipo debidamente registrados (cifras a febrero de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión -CAFCI-). Empero, en ellos se concentra la mitad de las inversiones (unos $1.100.000 millones sobre los 2.200.000 bajo administración de la industria), cifra que explica por sí sola porqué el Gobierno pudo un ojo en ella.

En especial, ahora que sus necesidades de refinanciación y captación de deuda comienzan a empinarse nuevamente en los próximos meses, y en tiempos de renacida zozobra en los mercado que -previsiblemente- vaya en aumento a medida se acerquen las elecciones.

“El período julio-septiembre es demandante. El promedio mensual de financiamiento necesario asciende a $346.000 millones, de los cuales más del 50% corresponde a deuda ajustable por CER, que viene aumentando a un ritmo del 41% anual en el último año, con tendencia a acelerarse por una mayor inflación”, hizo notar en un informe la consultora Quantum Finanzas.

La medida es parte de las iniciativas con que el ministro de Economía, Martín Guzmán, busca mostrar que hará lo posible para bajar su dependencia del financiamiento monetario, dado que no ignora que el mercado (y a esta altura -por dolorosa experiencia- los agentes económicos en general) traducen eso como mayor inflación futura. Eso incide en las expectativas y dispara la demanda de cobertura. Se complementa con la idea de avanzar en el trabajo con un conjunto de bancos y agentes que hagan las veces de creadores de mercado “para mejorar las condiciones de negociación de estos papeles”, adelantó hace unos días el subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi.

Los progresos que Guzmán pueda mostrar al respecto también lo ayudarían a mantener latente la posibilidad de avanzar próximamente en un acuerdo con el FMI, algo que era su idea y quedó en stand by por las restricciones que le impuso la propia administración que integra.