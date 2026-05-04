Aumenta el boleto a partir de hoy, lunes 4 de mayo: de cuánto es el saldo negativo de la SUBE
El monto para viajes de emergencia, por el momento, se mantiene sin cambios; cómo varía la cifra según el medio de transporte que se use
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El quinto mes del año tiene incrementos en diferentes servicios públicos, y dado que aumenta el boleto a partir de hoy, lunes 4 de mayo, es preciso saber de cuánto es el saldo negativo de la SUBE este mes.
La Secretaría de Transporte informa los valores para los viajes de emergencia, en los que se puede utilizar el saldo negativo de la Tarjeta SUBE.
De cuánto es el saldo negativo de la SUBE en mayo 2026
De acuerdo a la información oficial, el saldo de emergencia de la Tarjeta SUBE se mantiene sin modificaciones en mayo de 2026.
De esta manera quedan los siguientes montos, según el servicio de transporte que se utilice:
El saldo negativo es de $1200 en colectivos, subtes, y transporte fluvial, en el caso de pago de pasajes en boletería para el uso de lanchas.
En las validadoras de las lanchas del Delta y en las líneas de trenes Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte y Sur, Del Valle de Neuquén, el saldo negativo es de $650.
En tanto, la línea del tren Urquiza mantiene el saldo de emergencia en $480, debido a que se actualizará cuando finalicen el recambio tecnológico en sus molinetes.
|Medio de transporte
|Saldo negativo
Colectivos de todo el país
$1200
Subtes CABA
$1200
Transporte fluvial en el Delta bonaerense
$1200
Trenes AMBA y Tren del Valle
$650
Línea de tren Urquiza
$480
Cuánto aumentaron los colectivos en mayo 2026
Dado que el Gobierno de la Ciudad dispuso un mecanismo de actualización por inflación mensual, con un adicional de dos puntos porcentuales adicionales, de acuerdo a los últimos valores, en mayo se abonarán los siguientes importes:
|Distancia
|Precio colectivos CABA
0-3 km
$753,86
3-6 km
$837,66
6-12 km
$902,19
12-27 km
$966,77
Las unidades afectadas por este cuadro incluyen a las líneas: 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.
En tanto, el boleto de colectivos en la provincia de Buenos Aires aumenta desde este lunes un 11,16%. Este incremento combina la fórmula de actualización mensual con un diferencial adicional vinculado al gasoil.
|Distancia
|Precio colectivos PBA
0-3 km
$968,57
3-6 km
$1089,64
6-12 km
$1210,71
12-27 km
$1452,85
Más de 27 km
$1708,07
Cómo consultar el saldo de la Tarjeta SUBE
Los usuarios que precisen revisar el saldo de la Tarjeta SUBE podrán utilizar la app SUBE, vincular su tarjeta y consultar el saldo en segundos. Quienes cuenten con el sistema NFC podrán consultar el saldo de cualquier tarjeta apoyándola en el celular.
Otra opción es ingresar al sitio oficial y consultar el saldo en “Mi SUBE”. La información se actualiza dentro de las 24 horas.
También es posible utilizar las terminales automáticas: es necesario apoyar la tarjeta en las terminales ubicadas en estaciones y puntos de carga.
La consulta telefónica es otra alternativa de consulta: con una llamada al 0800-777-SUBE (7823) se podrá saber el saldo, siguiendo breves instrucciones.
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