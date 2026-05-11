Cocos cerró 2025 con ingresos por US$49,7 millones y ya supera los 2 millones de usuarios

La fintech argentina Cocos presentó sus estados financieros correspondientes a 2025 ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) y reportó el mejor desempeño operativo y financiero desde su creación.

La compañía informó ingresos por US$49,7 millones durante el último año, un crecimiento del 75% respecto de 2024, mientras que su facturación anualizada ya supera los US$70 millones.

La firma, enfocada en inversiones y mercado de capitales, también indicó que superó los 2 millones de usuarios y alcanzó más de US$2000 millones en activos bajo administración. Según detalló, cerró el año con un EBITDA ajustado de US$25 millones y un patrimonio neto superior a US$45 millones.

Desde la compañía destacaron que el crecimiento refleja un cambio de escala respecto de sus primeros años de operación. En 2021, cuando comenzó a operar, los ingresos habían sido de US$1,5 millones. El modelo de expansión estuvo apoyado en el desarrollo tecnológico y en la ampliación de la base de inversores minoristas.

Uno de los principales motores del negocio durante 2025 fue Cocos Asset Management, la unidad de fondos comunes de inversión del grupo, que superó los US$1200 millones bajo administración. Según la empresa, eso implicó un crecimiento interanual del 200% y permitió posicionarse entre las gestoras independientes de mayor expansión del mercado local.

Entre los productos más demandados mencionaron a Cocos USD, uno de los fondos que concentró buena parte de las suscripciones del período y sumó cientos de miles de inversores. La expansión del negocio de fondos comunes también impulsó la participación de la compañía en el mercado de deuda corporativa y pública.

Fachada de las oficinas de Cocos, la plataforma financiera digital que presentó sus balances 2025 ante la CNV y ya supera los 2 millones de usuarios.

De acuerdo con el comunicado, durante 2025 la empresa actuó como colocador en más de 30 emisiones de deuda corporativa por más de US$150 millones, vinculadas a sectores como energía, banca, agroindustria y consumo. Desde la firma señalaron que el objetivo es canalizar ahorro privado hacia financiamiento para empresas vinculadas a la economía real.

“2025 marca un punto de inflexión para Cocos. Fue el mejor año en nuestra historia y, al mismo tiempo, una validación del modelo que venimos construyendo desde el inicio: una compañía financiera enfocada en producto, rentable y con capacidad de escalar”, afirmó Nicolás Mindlin, presidente y cofundador de la empresa.

El ejecutivo agregó que la rentabilidad “es un valor clave del ADN de Cocos”, y sostuvo que la sustentabilidad del negocio es central para sostener el crecimiento de largo plazo sin depender de capital externo.

Durante el año pasado, además, la compañía avanzó en la adquisición de una entidad bancaria como parte de una estrategia para ampliar su ecosistema de servicios financieros. La intención, según explicó la empresa, es incorporar más soluciones dentro de la misma plataforma, incluyendo herramientas para invertir, ahorrar, operar y financiarse.

Desde su creación, Cocos buscó posicionarse como una plataforma orientada a simplificar el acceso al mercado de capitales para inversores minoristas. En ese marco, desarrolló herramientas digitales enfocadas en reducir barreras de entrada y mejorar la experiencia de usuario.

“Pocas empresas del sector hacen públicos sus estados contables. Nosotros elegimos hacerlo porque ser transparentes es lo que nos trajo hasta acá. Hoy somos casi 200 personas trabajando para resolver necesidades reales, simplificar las inversiones y contribuir a un mercado de capitales más grande”, señaló Ariel Sbdar, CEO y cofundador de la compañía.

Con esos resultados, la firma anticipó que buscará acelerar durante 2026 su expansión en América Latina, una región donde, destacaron, todavía existe un acceso limitado a herramientas de inversión y productos financieros digitales.